Donald Trumpin trans-kielto herättää ihmetystä: Erotetaanko sotilaita?

Trumpin ilmoitus on johtanut protesteihin. Kuva New Yorkista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump linjasi eilen Twitterissä, että transsukupuolisilla ei ole asiaa maan asevoimiin.

– Konsultoituani kenraaleita ja asiantuntijoita ilmoitan, että Yhdysvaltojen hallitus ei hyväksy tai salli transsukupuolisten palvelemista asevoimissamme missään roolissa, Trump twiittasi.

– Asevoimiemme pitää keskittyä vain merkittäviin ja ylivoimaisiin voittoihin, eikä se voi ottaa transsukupuolisten asevoimiin tuomia sairaanhoitokuluja ja häiriötekijöitä rasitteekseen.

Trumpin uusi linjaus on herättänyt ihmetystä, sillä presidentti tai Valkoisen talon hallinto eivät ole tarkentaneet, mitä kielto oikeastaan tarkoittaa. Epäselvää on muun muassa se, erotetaanko nykyisin asevoimissa palvelevat transsukupuoliset sotilaat.

BBC:n mukaan avoimesti transsukupuolisten sotilaiden palveleminen Yhdysvaltojen asevoimissa sallittiin Barack Obaman hallinnon aikana vasta viime vuonna. Samalla asevoimat sitoutettiin maksamaan sukupuolenkorjausleikkaukset sitä pyytäville sotilaille.

Ihmetystä on herättänyt myös Trumpin peruste "sairaanhoitokuluista". Esiin on noussut esimerkiksi se, että USA:n asevoimat käyttää Military Timesin analyysin mukaan jopa 42 miljoonaa dollaria potenssilääke Viagraan. Summa on moninkertainen suhteessa sukupuolenkorjausleikkausten arvioituihin yhteiskustannuksiin.

Politicon mukaan kiellon taustalla on Trumpin tarve vahvistaa tukeaan kovan linjan republikaanien ja kristilliskonservatiivien parissa. Tähän transsukupuolisia vastaan suunnattu hyökkäys sopii lehden mukaan hyvin.

Trump on viime viikkoina seilannut pitkittyvässä skandaalissa hänen kampanjansa Venäjä-yhteyksistä, kun uusia paljastuksia on tullut ilmi tasaiseen tahtiin. Osa analyytikoista uskoo, että Trumpin Twitter-viestit ovat vain julkisuustemppu, jonka on tarkoitus kääntää huomiota pois tutkinnasta ja saada aikaan vastakkainasettelua presidentin ja maan liberaalien välillä. Julkisen keskustelun kääntyminen Venäjä-tutkinnasta transsukupuolisiin sotilaihin olisi todennäköisesti Trumpin kannalta toivottava kehityskulku.