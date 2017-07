"Aseina älypuhelimet" – dokumentti kertoo ISIS:tä raportoivista kansalaisjournalisteista

City of Ghosts

Uusi kansalaisjournalisteista kertova dokumentti näyttää kouriintuntuvasti jokapäiväistä arkea terroristijärjestö ISIS:n hallitsemassa Raqqan kaupungissa. Asiasta kertoo NPR.

Raqqa Is Being Slaughtered Silently (RIBSS) -kansalaisjournalistiryhmän toimintaa seuraavassa dokumentissa näkyy, kuinka ryhmän kansalaisjournalistit vaarantavat henkensä kootessaan tietoa ja todisteita terroristien hirmuteoista kaupungissa. Ryhmän itsensä mukaan sen tavoitteena on näyttää ulkomaailmalle totuus Raqqasta, jonka ISIS yrittää propagandassaan esittää terroristiryhmälle myönteisenä.

– Suurin osa tiedoistamme ISIS:n teoista Syyriassa tulee rohkeilta kansalaisilta, joilla on aseinaan älypuhelimet, nimettömänä pysyttelevä journalisti sanoo dokumentissa.