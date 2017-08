Entä jos Venäjä ei hakkeroinutkaan demokraatteja? Kohu-uutisointia USA:n mediassa

Amerikkalaisten viranomaisten ja Yhdysvaltojen demokraattipuolueen tietoturvaongelmien setvimisestä vastanneen CrowdStriken mukaan demokraattipuolueen massiivinen sähköpostivuoto heinäkuussa 2016 oli lähtöisin venäläisestä hakkerointioperaatiosta.

Wikileaks-vuotosivustolle päätyneet sähköpostit olivat suuressa roolissa republikaaniehdokas Donald Trumpin voittoon ja demokraattien Hillary Clintonin tappioon päättyneissä vaaleissa. Sen jälkeen väitteet Venäjän hakkeroinnista on ympätty median ykkösaiheena Trumpin voiton jälkeen viihtyneisiin väitteisiin ja tiedonmurusiin presidentin ja hänen lähipiirinsä ja kampanjaväkensä Venäjä-kytköksistä.

Mutta entä jos väite Venäjän hakkeroinnista ei olekaan totta?

Näin pohtii arvostettu amerikkalainen vasemmistojulkaisu The Nation tästä löytyvässä laajaa keskustelua Yhdysvalloissa herättäneessä artikkelissaan. Viikko sitten julkaistun jutun mukaan Wikileaksille vuodettujen tietojen metadata ja todisteiden puute venäläisten sekaantumisesta asiaan herättävät useita kysymyksiä virallisesta tarinasta.

The Nation viittaa Forensicator-nimimerkillä kirjoittavaan IT-bloggariin, joka on analysoinut Wikileaks-tietoja sivustollaan. Nimettömän analyytikon väitteiden tueksi on sittemmin tullut myös entisistä pitkän linjan tiedustelu- ja turvallisuusalan ammattilaisista ja johtajista koostuva VIPS (Veteran Intelligence Professionals for Sanity) -järjestö. Sen puolesta asiaa ovat selvittäneet muun muassa Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n entinen geopoliittisen ja sotilaallisen analyysin johtaja William Binney ja entinen NSA:n signaalitiedusteluasiantuntija Kirk Wiebe. The Nation haastatteli useita VIPS:n asiantuntijoita kohujuttuunsa.

The Nationin mukaan VIPS ja Forensicator väittävät, että Wikileaksille päätyneet tiedot ladattiin metadatan perusteella demokraattipuolueen palvelimelta sellaisella nopeudella ja sellaiseen aikaan, ettei alkuperäinen väite Romaniasta käsin venäläisten lukuun toimineesta Guccifer 2.0 -nimellä tunnetusta hakkerista voi pitää paikkansa. Teorian mukaan metadata viittaa siihen, että tiedot on otettu esimerkiksi muistitikulle paikan päällä. Tällöin kyse olisikin vuodosta eikä hakkeroinnista. Lisäksi väitetään, että ensimmäisiä Gucciferin julkaisemiksi kerrottuja sähköposteja olisi kopioitu jälkikäteen venäjänkieliselle alustalle, jotta niihin saatiin "venäläiset sormenjäljet".

Viimeisenä teoriaa tukevana seikkana mainitaan, ettei FBI koskaan saanut demokraattien palvelimia tutkittavakseen vaan käytti demokraattien palkkaamaan CrowdStriken tietoja. Tietoturvayhtiön johtaja Dmitri Alperovits toimii Atlantic Council -ajatushautuomon vierailevansa vanhempana tutkijana. Myös tämän katsotaan tukevan väitettä siitä, että demokraatit keksivät Venäjän hakkerointitarinan.

The Nation teroittaa, ettei se kuitenkaan ota kantaa siihen, oliko tietomurto-operaation takana Venäjä tai joku muu.

Vaikeneeko media?

Asiasta tässä kertova niin ikään amerikkalaiseen vasemmistoon liitetty Salon pohtii jutussaan, mikseivät suurimmat uutismediat ole juuri reagoineet väitteisiin. Salonin ja The Nationin lisäksi niistä ovat kertoneet lähinnä vain pienet vaihtoehtomediat ja esimerkiksi Donald Trumpia vahvasti tukeva Breitbart.

Washington Post julkaisi tiistaina blogikirjoituksen, jossa kerrotaan, että The Nation käy läpi artikkelinsa todenperäisyyttä jälkikäteen. Blogissa kuvataan myös, kuinka hankalaksi vasemmistolehti kokee sen, että sen juttua ihastellaan laitaoikeiston parissa.

Syyksi valtamedioiden hiljaisuuteen Salon tarjoaa niiden asettumista niin vahvasti demokraattien ja amerikkalaisten tiedustelupalveluiden hakkerointitarinan taakse, etteivät ne enää pysty tarkistamaan kantojaan

Esimerkiksi New York Magazine ja The Hill ovat kuitenkin julkaisseet jutut, joissa The Nationin artikkelin väitteet kiistetään. Kriitikoiden mukaan koko teoria paikallisesta vuotajasta perustuu siihen, että tiedot olisi ladattu yhdelle tietokoneelle ja sitten vuodettu samalta koneelta.

The Hillin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on aivan yhtä hyvin mahdollista, että hakkeri latasi tiedot Internetin kautta ja siirsi ne sitten myöhemmin muistitikulle, mistä ne siirrettiin taas eteenpäin tietokoneelle, jonka kautta tiedot annettiin Guccifer 2.0 -hakkerille.

"Joka kerta, kun tiedostot kopioitiin, olisi ollut uusi mahdollisuus metadatan muuttumiselle riippuen tavasta, jolla ne siirrettiin", The Hill kertoo.

Uutissivuston mukaan demokraateille työskennelleen CrowdStriken kilpailijayritykset allekirjoittavat sen ja tiedustelupalvelujen version tapahtuneesta. The Nationin kerrotaan sivuuttaneen jutussaan useita Venäjän hakkereihin viittaavia seikkoja. Jotkut kriitikot ovat myös huomauttaneet, että nimettömän Forensicator-bloggarin tarkoitusperistä ei ole tietoja. Toiset taas kyseenalaistavat VIPS:n luotettavuuden.

– Minusta on mielenkiintoista, että ihmiset uskovat niin mielellään, että Dmitri Alperovits on puolueellinen, mutta ovat silti valmiita hyväksymään nimettömän tutkimukset nimettömältä bloggarilta, jolla ei ole minkäänlaista mainetta ja josta kukaan ei tiedä mitään, FireEye -tietoturvayhtiön tiedusteluanalyysijohtaja John Hultquist sanoo The Hillille.