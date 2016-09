Edellinen finanssikriisi kuin sunnuntaikävely – "mutta jos Deutsche Bank kaatuu, niin..."

– Se on yksi maailman riskialttiimmista pankeista. Se on rakentanut itselleen valtavan, aivan liian suuren johdannaissalkun. Jos Deutsche Bank kaatuisi, se aiheuttaisi saman ongelman kuin Lehman Brothers, Baijerin finanssikeskuksen puheenjohtaja Wolfgang Gerke arvioi Passauer Neue Zeitungille.

Yksi maailman suurimmista investointipankeista, Lehman Brothers, hakeutui konkurssiin syyskuussa 2008. Konkurssi aiheutti maailmanlaajuisien finanssikriisin ja taantuman.

Lehman Brothersin vaikutus maailmanmarkkinoihin oli niin merkittävä, koska se aiheutti systeemisen riskin. Sama koskee Deutsche Bankia.

– Jos Deutsche Bankin annettaisiin mennä konkurssiin kuten Lehman Brothersin, sammuisivat ensin valot koko maailmassa. Tuloksena olisi uskomattoman laaja finanssikriisi, jonka rinnalla vuoden 2008 kriisi vaikuttaisi sunnuntaikävelyltä, kirjoittavat talousasiantuntijat Marc Friedrich ja Matthias Weik Focus-lehden analyysissään.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi Deutsche Bankin jo viime kesänä maailman vaarallisimmaksi pankiksi.

Asiantuntijat arvioivat, että juuri tästä syystä Deutsche Bankin ei anneta kaatua, vaan tarvittaessa Saksan hallitus pelastaa pankin, vaikka se ulospäin toista pyrkii väittämäänkin.

Saksalaislehti Zeit kertoi vastikään, että Saksan finanssivalvonta yhdessä Saksan hallituksen kanssa laatii hätäsuunnitelmaa Deutsche Bankille. Saksan hallitus on kieltänyt tiedot.

– Tässä pitää erottaa, mitä Saksan hallitus voi julkisesti sanoa, ja mitä sen on pakko valmista hätätapaussuunnitelmaksi, Gerke sanoo.

Deutsche Bankilla on 46 biljoonan eli 46 tuhannen miljardin euron arvosta johdannaissopimuksia. Se on noin 17 kertaa niin paljon kuin Saksan bruttokansantuote. Deutsche Bankilla on sen sijaan omaa pääomaa vain 61 miljardin euron edestä.

Deutsche Bankin ongelmat nousivat esiin, kun Yhdysvaltain finanssivalvontaviranomainen ehdotti, että pankki maksaisi johdannaisia koskevan tutkimuksen vuoksi sovittelussa 14 miljardia dollaria korvauksia. Jos tapausta ei saada soviteltua, pankkia saattaavat uhata vastaavan suuruiset sakot.