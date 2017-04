Demokraatit aikovat estää Donald Trumpin nimittämän tuomarin valinnan

Demokraattipuolueen vastustus korkeimpaan oikeuteen nimitettävää tuomari Neil Gorsuchia vastaan tarkoittaa, että Gorsuch ei todennäköisesti saa riittävästi ääniä senaatin vahvistusäänestyksessä. Asiasta kertoo Washington Post.

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tuomarit nimittää presidentti ja nimityksen vahvistamiseen vaaditaan senaatissa 60 ääntä. Republikaaneilla on senaatissa 52 edustajaa, joten nimitykseen tarvitaan myös demokraattisenaattoreiden tukea. Tätä tuskin on luvassa, sillä 41 demokraattia on jo ilmoittanut, etteivät he aio tukea Gorsuchin valintaa.

– Tämä on uusi pohjakosketus, senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoi WP:n mukaan.

Gorsuch on presidentti Donald Trumpin nimitys korkeimpaan oikeuteen.

Jos demokraatit pysyvät kannassaan myös perjantain äänestyksessä, jää republikaaneille vaihtoehdoiksi vetää Gorsuchin ehdokkuus pois tai muuttaa senaatin äänestyssääntöjä. Käytännössä sääntöjen muuttaminen tarkoittaisi sitä, että 60 äänen sijaan Gorsuchin valinnan vahvistamiseen tarvittaisiin vain puolet äänistä. Näin republikaanit voisivat vahvistaa Gorsuchin nimityksen omilla äänillään.

Sääntöjen muuttamista pidetään riskialttiina ja sitä kutsutaan "ydinasevaihtoehdoksi". Senaattorit ovat perinteisesti kehuneet vaatimusta 60 prosentin enemmistöstä, sillä se pakottaa puolueet yhteistyöhön tärkeimmissä lainsäädäntö- ja nimitysasioissa.

Republikaanisenaattori Lindsay Grahamin mukaan sääntöjen muuttaminen tarkoittaisi senaatin siirtymistä aikaan, jolloin tuomarin nimittämiseen ei vaadita ainuttakaan ääntä vähemmistöpuolueelta.

– Ja mitä se tarkoittaa? Tuomareista tulee enemmän ideologisia, ei vähemmän. Se tarkoittaa, että senaatti tulee olemaan kansanäänestys korkeimmasta oikeudesta. Senaatille aiheutuva vahinko on todellinen, Graham varoitti.