Rakastatko dekkareita? Tästä se johtuu

Dekkareiden määrä on kasvanut aina 1970-luvulta alkaen, ja tällä hetkellä 60 prosenttia top-listojen kirjoista on dekkareita. Vielä 1970-luvulla dekkareiden osuus oli alle 10 prosenttia. SVT:n mukaan jopa lastenkirjojen myynti kasvaa rikos-genren avulla.

– Dekkaritarjonta on nykyään liikkeille välttämätöntä. Ne ovat keskeinen kaunokirjallisuuden osatekijä, toteaa Karl Berglund Uppsalan yliopistolta SVT:n haastattelussa.

Lasten dekkarit ovat lisääntyneet viime vuosina paljon ja lisänneet lastenkirjojen myyntiä. Tänä vuonna kirjojen myynti on kasvanut 5,2 prosenttia.

Miksi sitten dekkarit myyvät? Berglundin mukaan syitä on useita.

– Pääsyitä on kaksi. Genre itsessään on kasvanut ja laajentunut, jolloin se luo positiivista kehää. Tällöin uudet kirjailijat etsiytyvät genren luokse. Lisäksi on olemassa toinenkin syy. Rikoskirjallisuus luo kuvaa ikävistä tapahtumista ja kuolemasta, mutta samalla ne antavat turvallisuuden tunteen siitä, että kirjan lopuksi kaikki kyllä järjestyy, hän kertoo.

Berglundin mukaan lukijat ihastuvat dekkareissa nimenomaan tähän turvallisuudentunteeseen. Ne antavat tunteen siitä, että ikävässäkin maailmassa kaikki lopulta järjestyy.