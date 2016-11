Mitä Hillary Clinton sanoi? Donald Trump paljastaa onnittelupuhelun sisällön

Yhdysvaltain uudeksi presidentiksi aiemmin tällä viikolla valittu Donald Trump on antanut 60 Minutes -ohjelmalle haastattelun, joka on määrä esittää CBS-kanavalla huomenna sunnuntaina. CBS News on julkaissut ennakkotietoina pätkiä Trumpin haastattelusta jo tänään.

Haastattelu keskittyy ennakkotietojen mukaan ainakin terveydenhuoltouudistus Obamacareen sekä Trumpin vastaehdokkaaseen, demokraattiehdokas Hillary Clintoniin.

Trump paljastaa haastattelussa, mitä Hillary Clinton totesi hänelle soittaessaan keskiviikkoaamuisen onnittelupuhelunsa.

– Hillary tosiaan soitti minulle, ja se oli oikein mukava puhelu. Se oli myös todella vaikea puhelu hänelle, voin vain kuvitella. Vaikeampaa hänelle kuin se olisi ollut minulle. Minullekin se olisi ollut todella, todella vaikeaa. Hän ei kuitenkaan olisi voinut olla mukavampi. Hän sanoi vain, että onnea, Donald, hienosti tehty. Sanoin hänelle, että haluan kiittää häntä todella paljon, ja että hän oli erinomainen vastustaja. Hän on todella voimakas ja todella fiksu nainen, Trump sanoo haastattelussa.

Haastattelija kysyy Trumpilta, puhuiko tämä ollenkaan Hillaryn aviomiehen Bill Clintonin kanssa. Trump toteaa, että myös Bill soitti hänelle, mutta vasta seuraavana päivänä.

– Hän ei olisi voinut olla yhtään hyväntahtoisempi. Hän sanoi, että kisa oli uskomaton. Yksi uskomattomimmista, joita hän on ikinä nähnyt. Hän oli todella, todella mukava, Trump vastaa.

Haastattelija toteaa tämän jälkeen, että Trump on sanonut voivansa mahdollisesti soittaa presidentti Barack Obamalle ja kysyä tältä neuvoja tulevassa työssään. Hän kysyy, voisiko Trump kuvitella soittavansa myös Bill Clintonille.

– Hän on oikein lahjakas mies, heidän koko perheensä on. Ehdottomasti voisin harkita soittavani, Trump toteaa.