Gallup: Clinton johtaa Trumpia neljällä prosenttiyksiköllä

The Washington Postin ja ABC Newsin teettämän gallupin mukaan Hillary Clinton olisi tällä hetkellä voittamassa Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Vaaleihin on aikaa kolme viikkoa, ja gallupin mukaan Clinton on tällä hetkellä neljä prosenttiyksikköä Trumpia suositumpi. Clintonia kertoi kannattavansa 47 prosenttia vastaajista, Trumpia puolestaan 43 prosenttia. Gallupissa on kuitenkin 4 prosentin virhemarginaali.

The Washington Post kirjoittaa, että gallup kerättiin todella tulehtuneella hetkellä republikaaniehdokas Trumpin kannalta. Trump on ollut myrskyn silmässä sen jälkeen kun hänestä julkaistiin vanha video, jossa hän puhuu naisten ahdistelemisesta. Videon julkaisemisen jälkeen lukuisat naiset ovat syyttäneet häntä seksuaalisesta ahdistelusta.

Seitsemän vastaajaa kymmenestä oli sitä mieltä, että Trump on todella käyttäytynyt näin, ja että hänen anteeksipyyntönsä ovat olleet epärehellisiä.

Äänestäjät ovat olleet poikkeuksellisen varmoja vastauksistaan, sillä Clintonin puolesta gallupissa liputtaneista 89 prosenttia ilmoitti "ehdottomasti" äänestävänsä Clintonia myös itse presidentinvaaleissa. Myös Trumpin kannattajat olivat valinnastaan varmoja, sillä 88 prosenttia sanoi pysyvänsä kannassaan.