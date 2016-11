Hillary Clinton soitti kampanjaväelleen: "Viime päivät ovat olleet vaikeita"

Hillary Clinton myönsi tappionsa 9. marraskuuta New Yorkissa.

Presidentinvaalit aiemmin tällä viikolla hävinnyt demokraattien Hillary Clinton puhui perjantaina ensimmäistä kertaa sitten vaali-illan kampanjaväelleen. Amerikkalainen The Huffington Post pääsi kuuntelemaan Clintonin tukijoille suunnattua puhelua, jossa Clinton ei peitellyt pettymystään vaalien tulokseen.

– En aio kaunistella sitä, että viime päivät ovat olleet todella, todella vaikeita. Tämä on vaikeaa aikaa maallemme. Mielestäni olemme nyt nähneet sen, kuinka ihmiset reagoivat vaalien tapahtumiin. Meidän on tukeuduttava toisiimme, jotta meille pysyy selvänä, että se, mitä teimme, on tärkeää, Clinton totesi.

Clintonin kommentit ovat ensimmäiset lausunnot sen jälkeen, kun hän keskiviikkoaamuna soitti onnittelusoiton republikaaniehdokas Donald Trumpille ja myönsi tämän voittaneen.

The Huffington Postin mukaan Clintonin perjantainen puhelu kampanjaväelle kesti noin 15 minuuttia. Hän kiitti sen aikana tukijoitaan ja rohkaisi heitä myös tulevaisuudessa työskentelemään politiikan parissa.

– Tämä on suuri häviö meille kaikille, sillä tiedämme, mitä meillä oli pelissä näissä vaaleissa. Meidän on tehtävä kaikkemme jatkaaksemme työtä niiden asioiden eteen, joihin uskomme. Kun olette valmiita, toivon, että palaatte taistelemaan niiden asioiden puolesta, hän sanoi.

Clinton kuvattiin torstaina patikoimasta koiransa kanssa New Yorkissa sijaitsevan kotinsa lähistöllä. Clinton rohkaisi myös tukijoitaan löytämään oman terapeuttisen selviytymiskeinonsa.

– Ulkoiluttakaa koirianne, jos teillä sellaisia on, Clinton totesi.