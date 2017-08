Läpimurto: Tulehduslääke auttaa verisuonitautiin – ja vähentää syöpäkuolemat puoleen

– Ensimmäistä kertaa, olemme voineet varmuudella osoittaa, että tulehduksen vähentäminen riippumatta kolesterolin tasosta vähentää sydän- ja verisuonitautien riskejä, sanoi tutkimuksen johtaja, tohtori Paul Ridker totesi Guardianin mukaan.

Valtimonkovettumatautia on hoidettu perinteisesti lääkkeillä, jotka vähentävät veren kolesterolipitoisuutta. Statiinit olivat yli 20 vuotta sitten läpimurto, jonka ajateltiin olevan ratkaisu verisuonikovettumatautiin. Statiinit toimivat vähentämällä veren kolesterolipitoisuutta.

Lääketieteessä on käyty jo pitkään kiistaa siitä, onko kolesteroli yksissään syy verisuonikovettumatautiin vai onko verisuonten tulehduksella keskeinen rooli taudin kehittymisessä.

Neljäsosalla sydänkohtauspotilaista kohtaus uusii seuraavien viiden vuoden aikana huolimatta säännöllisestä statiinien käytöstä.

Tuoreessa The New England Journal of Medicinen julkaisemassa tutkimuksessa kerrotaan Canakinumab-nimisen tulehduslääkkeen vaikutuksista sydän- ja verisuonitauteihin.

Bostonin Brigham and Women's -sairaalan Cantos-tutkimuksessa käytettiin yli 10 000 sydänkohtauspotilasta. Kaikilla potilailla oli myös todettu tulehdusta verisuonissa. Potilaat saivat sekä statiineja että canakinumabia tai placeboa. Tutkimus kesti neljä vuotta.

Canakinumabilla hoidettujen potilaiden kohtaukset vähenivät 15 prosentilla oli kyse sitten sydänkohtauksista tai aivoinfarkteista.

Tutkimuksen yllättävin tulos oli, että syöpäkuolemat putosivat puoleen niiden potilaiden kohdalla, joita hoidettiin Canakinumabilla. Riski kuolla keuhkosyöpään pieneni 75 prosentilla. Toisaalta Canakinumabia käyttävien riski sairastua tappavaan infektioon kasvoi yhdellä ihmisellä 1 000 kohti.