Brittiparlamentaarikoiden eläkerahasto sijoittaa tupakkaan ja öljyyn – vihreät kauhuissaan

The Independent paljastaa, että Ison-Britannian parlamentin eläkerahasto on sijoittanut kohteisiin, joita parlamentaarikot ovat syyttäneet veronkierrosta. Parlamentin eläkerahaston (The Parliamentary Contributory Pension Fund) sijoituskohteita ei ole aiemmin tuotu julki.

Rahasto on sijoittanut muun muassa yhteen maailman suurimmista tupakkayhtiöistä British American Tobaccoon sekä öljy-yhtiö BP:hen. Etenkin vihreille tieto on tullut kauhistuksena.

– Vuosien taistelun jälkeen rahasto on vihdoin tullut julki kertomalla 20 suurinta sijoituskohdettaan. Tämä on hyvä ensiaskel, mutta odotetusti rahastolla on hyvin kyseenalainen sijoitusstrategia investoida likaiseen energiaan ja tupakkaan, vihreiden parlamentaarikko ja puolueen varapuheenjohtaja Caroline Lucas totesi The Independentille.

Hänen mielestään on anteeksiantamatonta, että rahasto hyötyy "yhdestä aikamme suurimmista kansanterveyden kriiseistä".

Rahaston koko on 621 miljoonaa puntaa eli 720 miljoonaa euroa. Öljyn ja tupakan lisäksi se on sijoittanut muun muassa amerikkalaisiin teknologiayhtiöihin Amazoniin, Googleen ja Appleen.

Jotkut brittiparlamentaarikot ovat syyttäneet edellä mainittuja teknologiayhtiöitä verojen välttelystä.