Brittinainen pidätettiin Dubaissa hänen ilmoitettuaan poliisille joukkoraiskauksesta

25-vuotiaan Dubaissa, Arabiemiirikunnissa lomailleen naisen mukaan kaksi brittimiestä raiskasi tämän viime kuussa. Ilmoitettuaan poliisille raiskauksesta, poliisi pidätti tämän valtion avioliiton ulkopuolisen sukupuolisuhteen kieltävän lain perusteella. Hyökkääjät ovat päässeet lentämään kotiin Britanniaan.

Brittiläisen Dubaissa toimivan Detained in Dubai -kampanjaryhmän mukaan poliisin pidättämä nainen on vapautettu takuita vastaan, mutta hänen passinsa on takavarikoitu, jotta hän ei voisi matkustaa ulos maasta.

Avioliiton ulkopuolisesta sukupuolisuhteesta voi Arabiemiraateissa seurata rangaistuksena vankeutta, karkotus, ruoskinta tai kivityskuolema.

Kampanjaryhmän johtajan mukaan vastaavia hyökkäyksiä on tapahtunut samassa lomahotellissa useita.

– Uhrit menevät poliisin luokse ja odottavat saavansa oikeutta, mutta päätyvät itse syytetyiksi, Detained in Dubai -järjestön johtaja Radha Stirling totesi.

Ulkoministeriön edustaja kertoi, että tapauksesta ollaan tietoisia ja naiselle ja hänen sukulaisilleen annetaan tukea. Ulkoministeriö on myös yhteydessä viranomaisiin Arabiemiirikunnissa.