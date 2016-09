11,5 miljoonaa euroa napin painamisesta - se on nyt brittimepin virka

EU-koneiston syyskauden käynnistyttyä Brysselissä on herätty Brexitin aiheuttamiin odottamattomiin käytännön ongelmiin.

Britannia ei ole jättänyt virallista eroilmoitustaan, joten periaatteessa kaikki jatkuu kuten ennenkin. Käytännössä tilanne on kuitenkin toinen. Jäsenmaiden neuvoston puolella virkamiehet viittaavat jo unioniin 27:n jäsenmaan yhteisönä. Britit suljetaan mitä mielikuvituksellisemmin keinoin ulos päättävistä pöydistä tai he itse jättäytyvät pois. Samalla jokaisesta Brysselissä asuvasta brittiläisestä on kuoriutunut Brexit-asiantuntija.

– Maamme ero Euroopan unionista on ainoa asia, mihin minulta enää pyydetään kommenttia, kiteyttää brittiläisen energiajätin EU-toimiston vetäjä.

Brittimepit luopuvat vastuistaan

Brexit myllertää etenkin europarlamentin arkea. Brittimepit yksi toisensa jälkeen ovat luopumassa lainsäädäntövastuusta. Yksi heistä on skottimeppi Ian Duncan, joka vastaa tämän hetken tärkeimmästä lainsäädäntökappaleesta, päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. Hän ilmoitti välittömästi kansanäänestystuloksen selvittyä jättävänsä tehtävänsä. Duncanin mukaan on oikeudenmukaista, että lakiesityksen ottaa hoitaakseen henkilö, joka voi myös viedä tärkeät uudistukset päätökseen.

Konservatiivimepin erokirjettä ei kuitenkaan hyväksytty. Lisäksi kukaan Duncanin Euroopan konservatiivien ja reformistien ECR-ryhmästä ei halunnut päästökaupparaporttia vastuulleen. Lopulta mies pakotettiin jatkamaan tehtävässä.

Pahiten tilanteesta kärsii juuri brittikonservatiivimeppien kansoittama ECR-ryhmä. Mepin luopuessa lakiesitysvastuusta, poliittisen ryhmän on etsittävä tilalle uusi pätevä henkilö. Usein se on helpommin sanottu kuin tehty. Viimeisin luopuja on Timothy Kirkhope, joka ilmoitti jättävänsä valiokuntakoordinaattorin tehtävät ja raporttivastuunsa.

Valtaosa muista brittimepeistä seurannee syksyn kuluessa perässä. Käytännössä he osallistuvat vain europarlamentin äänestyksiin. Sormien pyörittely maksaa eurooppalaisille veronmaksajille pelkästään brittimeppien palkkoina yli 11,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Edessä vuosien limbotila

Kokoomusmeppi Henna Virkkusen mukaan tilanne kuumentaa tunteita meppien keskuudessa.

– Olisi pikaisesti saatava vastaus kysymykseen, kuinka pitkään britit voivat olla mukana laatimassa kaikkia EU-maita koskevia lakeja.

Ennen kokemattomaan tilanteeseen ei ole olemassa valmista toimintamallia. Toistaiseksi edetään Virkkusen mukaan lainsäädäntöaloite kerrallaan. Ja tapauksia riittää. Brittimepit edustavat lähes kymmentä prosenttia europarlamentin meppivahvuudesta. Tämä hidastaa väistämättä EU-koneiston toimintaa.

Limbotila saattaa jatkua vuosia. Pääministeri Theresa Mayn virallista eroilmoitusta joudutaan odottamaan näillä näkymin vuoden 2017 loppuun. Britanniassa katsotaan ensin, mikä on Ranskan ja Saksan ensi vuoden vaalien tulos.

Eroilmoituksesta alkaa kahden vuoden siirtymäaika, jolloin kaikki EU-lait koskevat Britanniaa, mutta maa ei saa osallistua lainsäädännön laatimiseen.

Toimittaja: Heli Satuli,Bryssel