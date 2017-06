Britannian asuntokriisi -miljoonat häätöuhan alla

Tutkimuksen teettänyt hyväntekeväisyysjärjestö Shelterin mukaan alhaisen palkkatason, sosiaalietujen leikkausten, kohonneiden elinkustannusten ja sosiaalisen asuntotuotannon puutteen takia Britanniassa on kasvava määrä perheitä, jotka eivät pysty hankkimaan omaa kotia. Mutta he eivät pysty myöskään vuokraamaan asuntoja yksityisiltä markkinoilta. Ja koska sosiaalinen asuntotuotanto on ajettu alas, yhdistelmä johtaa yhä useammin häätöihin ja asunnottomuuteen.

The Guardianin mukaan hyväntekeväisyysjärjestön tutkimus aiheuttaa paineita hallituksen asuntopolitiikkaan. Sitä aiheuttaa myös viime viikolla Länsi Lontoossa tapahtunut kerrostalon palo, joka paljasti vakavia laiminlyöntejä kaupungin omistamissa vuokrataloissa.

Sosiaalisen asuntotuotannon puutteen takia miljoonilla ihmisillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin hakea asuntoa yksityisiltä vuokranantajilta. Britanniassa asuntotukia on myös jäädytetty ja hyväntekeväisyysjärjestön mukaan tämä voi johtaa miljoonien perheiden häätöön vuoteen 2020 mennessä.