Turvallisuusjohtaja vaatii: Kaikkien Britanniaan saapuvien sormenjäljet ja silmät on skannattava

Scotland Yardissa terrorisminvastaisena johtajana toimiva Neil Basu on esittänyt, että kaikkien Britanniaan saapuvien henkilöiden sormenjäljet ja silmät tulisi skannata. Asiasta kertoo Daily Mail.

Tullimuodollisuuksien tulisi Basun mukaan sisältää biometrisiä testejä, ja passien tulisi olla sellaisia, että niitä on mahdotonta väärentää.

Basu on huolissaan terrorisminvastaisesta taistelusta ja hänen mukaansa "vielä paljon enemmänkin" toimenpiteitä olisi tehtävä, jotta Iso-Britannian turvallisuustilanne saataisiin hallintaan. Basun mukaan esimerkiksi maahan salakuljetettujen aseiden määrä on nousussa.

Viime kuussa tehdyn selvityksen mukaan Britannian rajat eivät ole tarpeeksi suojatut, jotta laittomia aseita ei kuljetettaisi salaa mantereelta.

– Terroristien taktiikat ovat nykyään erilaisia. He eivät ole kiinnostuneita neuvottelemaan, he eivät ole kiinnostuneita varoituksista. He ovat todella kiinnostuneita maksimaalisesta terrorista, tuhosta ja taloudellisesta, fyysisistä ja emotionaalisista verilöylyistä, Basu kertoo Daily Mailin haastattelussa.

Basun mukaan se, että rajat vuotavat asekaupan suhteen, saattaa aiheuttaa suurempiakin ongelmia.

– Samaan tapaan kuin aseita voidaan salakuljettaa maahan, voidaan salakuljettaa myös ihmisiä. Jos joku noista sattuu olemaan terroristi, on kyseessä iso ongelma, hän sanoo.

Basun mukaan turvallisuuden takaamiseksi biometrisiä tunnisteita on kehitettävä. Jokaisen maahantulijan henkilöllisyys tulisi tarkistaa siinä vaiheessa, kun he tulevat rajan yli.

Maaliskuussa julkaistun raportin mukaan tulliviranomaiset epäonnistuivat tehtävissään, sillä he eivät kyenneet tarkastamaan jokaisen ihmisen passia terroristien ja rikollisten seurantalistoilta. Ongelma oli viranomaisten mukaan myös se, etteivät he tienneet, kuinka moni henkilö jäi tarkastamatta.