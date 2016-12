Britanniassa kaavaillaan elinkautista "tappaja-autoilijoille"

Sunday Timesin Driving -osion mukaan Britannian hallitus on suitsimassa yhä lisääntyvää ajaessa kännykkään puhumista jopa elinkautisella vankeusrangaistuksella. Lisäksi esityksessä on elinkautinen reipasta ylinopeutta sekä huumeita tai alkoholia nauttineille henkilöille, jotka aiheuttavat kuoleman.

Oikeusministeri Sam Gyimah sanoo Sunday Timesille, että maksimirangaistusta aiotaan nostaa nykyisestä 14 vuodesta elinkautiseen. Viime vuonna keskimääräinen rangaistus kuoleman aiheuttaneille autoilijoille oli alle neljä vuotta vankeutta.

Oikeusministerin mukaan tappaja-autoilijoiden "teot aiheuttavat perheille mittaamatonta kärsimystä".

– Vaikka läheisen kuoleman korvaaminen on mahdotonta, me aiomme vakaasti huolehtia siitä, että rangaistus vastaa tekoa. Viestini on selvä, jos ajat vaarallisesti ja tapat maanteillämme, voit saada elinkautisen, Gyimah sanoo.

Esitykset ovat lähdössä lausuntokierrokselle.