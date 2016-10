Donald Trump: Olen Mr. Brexit - se toteutuu

Donald Trump julistautui Pennsylvanian Ambridgessa yleisötilaisuudessaan herra Brexitiksi. Hän tarkoitti Britannian EU:sta lähdöstä pidettyä kansanäänestystä, jossa saatiin yllätystulos.

Trump puhuu asiasta oheisella videolla kohdassa 52:20 alkaen. Hän sanoi kaikkien mittausten näyttävän, että hänen kannattajansa ovat lojaaleja ja äänestävät.

– Muistatteko esivaalit? 'Donald Trump on jäljessä, äänestys alkaa huomenna. Tulee kiintoisaa, mutta näyttää siltä että herra Trump ei kykene voittamaan tätä osavaltiota, mutta hän on taistellut hyvin'. Seuraavana päivänä: 'Donald Trump voittaa 22 prosenttiyksiköllä', Donald Trump kuvaili.

– Hullu diili! Mr Brexit, mr. Brexit. Muistatteko että sanoin että Brexit tulee toteutumaan? (Tiesin), koska minulla on paljon omistuksia siellä. Brexit tulee toteutumaan - he kaikki nauroivat. He sanoivat 'Donald Trump sanoo Brexitin toteutuvan, eikö hän olekin naurettava?'.

– Kuitenkin, kolme päivää myöhemmin he äänestivät, Brexit toteutuu, he eivät enää koskaan sanoneet mitään. Mutta se on alright. Tämä on kuin Brexit, ihmiset, katsokaa vaikka. Voitamme itsenäisyytenne takaisin, voitamme vahvat rajat, emme halua ihmisiä joista emme tiedä lainkaan keitä he ovat Syyriasta, Trump julisti.