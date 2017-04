USA:n erikoisjoukkojen sotilas kertoo: Näin ammuin Osama Bin Ladenin

Yhdysvaltain Navy SEAL -erikoisjoukkojen entinen sotilas on paljastanut tietoja hetkestä, jolloin ryhmä surmasi al-Qaeda-terroristijärjestön johtaja Osama Bin Ladenin.

Robert O'Neill, joka kertoo ampuneensa terroristijohtajan tappaneet luodit, kertoo nyt ensimmäistä kertaa tehtävästä, jonka seurauksena 9/11-terrori-iskusta vastannut Bin Laden surmattiin Pakistanissa toukokuussa 2011. O'Neill kertoo tapahtumista The Operator -kirjassaan. Asiasta uutisoi tässä Independent.

"Käännyin oikealle ja katsoin viereiseen huoneeseen. Osama Bin Laden seisoi lähellä sisäänkäyntiä sängyn edessä. Hän oli pidempi ja laihempi kuin odotin. Hänen partansa oli lyhyempi ja hiukset valkoisemmat kuin ajattelin", O'Neill kertoo.

"Hänen edessään oli nainen, ja hän piti käsillään kiinni naisen olkapäistä. Alle sekunnissa tähtäsin naisen oikean olkapään yläpuolelle ja painoin liipasinta kaksi kertaa. Bin Ladenin pää aukesi ja hän romahti maahan. Ammuin häntä uudestaan päähän ikään kuin vakuutukseksi", hän lisää.

O'Neill kertoo myös, miten Navy SEAL -joukot saapuivat Bin Ladenin piilopaikalle.

"Kun saavuimme paikalle, mielessäni pyöri: Hyvä jumala, me olemme täällä, tuo on Osama Bin Ladenin talo. Emme luultavasti selviä hengissä, mutta tämä on historiallista, ja aion nauttia tästä".

SEAL-joukkue eteni kolmikerroksisessa rakennuksessa ja sitoi kaikki naiset ja lapset jotka kohtasivat. Myöhemmin selvisi, että Bin Ladenin neljä vaimoa ja 17 hänen lapsistaan olivat talossa terroristijohtajan kuoleman hetkellä.