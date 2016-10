"Venäjän karhu ei koskaan kuole, se vain käy talviunilla"

USA:n republikaanien varapresidenttiehdokas Mike Pence ja demokraattien varapresidenttiehdokas Tim Kaine kävivät ainoan tv-väittelynsä keskiviikkona aamulla Suomen aikaa.

Eurooppalaisittain väittelyn ehkä tärkeimpiä asioita olivat miesten puheet Venäjästä. Verkkouutiset käänsi tähän kyseisiä sananvaihtoja. Koko väittelyn löytää litteroituna esimerkiksi tästä linkistä.

TOIMITTAJA: Hyvät herrat, meillä on aika siirtyä Venäjälle tässä.

PENCE: Se minkä kanssa olemme tekemisissä - tiedättekö vanhan sanonnan, että Venäjän karhu ei koskaan kuole, se vain menee talviunille. Ja asian totuus on, että Hillary Clintonin ja Barack Obaman heikko ja avuton ulkopolitiikka on herättänyt aggression Venäjällä, joka ilmaantui ensin muutama vuosi sitten heidän siirrossaan Georgiassa, nyt heidän siirrossaan Krimille, nyt heidän siirrossaan laajemmin Lähi-itään.

Ja samalla koko ajan ainoa mitä teemme, on että pakkaamme aseemme ja sanomme, että emme enää keskustele. Vastatakseni kysymykseenne, me vain tarvitsemme Amerikan voimaa. Meidän pitää - meidän pitää panna järjestykseen liittolaistemme voimavarat alueella, ja välittömästi meidän pitää toimia ja toimia nyt saadaksemme ihmiset pois pahan tieltä.

---------

KAINE: Nämä kaverit (Donald Trump ja Mike Pence) ovat ylistäneet Vladimir Putinin olevan suuri johtaja... Miten voi... (päällekkäistä puhetta)

----------

KAINE: ...kolmanneksi, hän (Trump) rakastaa diktaattoreita. Hän on pystyttänyt tavallaan henkilökohtaisen Mount Rushmore -vuoren Vladimir Putinista, Kim Jong-unista, Muammar Gaddafista...

PENCE: Oh, please. Come on.

KAINE: ...ja Saddam Husseinista.

----------

PENCE: Pieni ja öykkäröivä Venäjän johtaja sanelee nyt ehtoja Yhdysvalloille aina sinne saakka, että koko Amerikan Yhdysvallat - mahtavin maa maailmassa - vain vetäytyy tulitaukoneuvotteluista, samalla kun Vladimir Putin laittaa ohjustorjuntajärjestelmän Syyriaan, samalla kun järjestelee joukkoja aloittaakseen - kuulkaa, meidän on alettava suuntautua tähän vahvalla, laajaharteisella Amerikan johtajuudella.

Se alkaa rakentamalla sotavoimamme uudelleen. Ja venäläiset, kiinalaiset ovat sijoittaneet valtavasti asevoimiinsa. Meillä on pienin laivasto sitten vuoden 1916.

------------

KAINE: Ja Hillarylla on myös kyky käydä Venäjää vastaan tavalla johon tämä kaksikko ei pysty. Donald Trump, jälleen, on ylistänyt Vladimir Putinia. Ja on selvää että hänellä on bisnesjärjestelyjä Venäjän oligarkkien kanssa jotka ovat hyvin yhteydessä Putiniin.

Trumpin kampanjan johto piti erottaa noin kuukausi sitten koska heillä oli varjoyhteyksiä pro-Putin -voimiin. Kuvernööri Pence teki oudon väitteen, hän sanoi että ilman muuta Vladimir Putin on parempi johtaja kuin presidentti Obama.

...

PENCE (oikaisee): Hän (Trump) sanoi että hän (Putin) on voimakkaampi - hän on ollut voimakkaampi maailman näyttämöllä.

----------

KAINE: Donald Trump toisaalta ei tiennyt että Venäjä on miehittänyt Krimin.

PENCE: Oh, tuo on roskaa.

---------

PENCE: Kuulkaa, tämä on Washington D.C.:n vaihtoehtoinen universumi todellisuutta vastassa. Hillary Clinton sanoi hänen numero yksi prioriteettinsa olevan reset-politiikka Venäjän kanssa. Se reset johti miehitykseen Ukrainassa, sen jälkeen kun he olivat soluttautuneet pieniksi vihreiksi miehiksi sanotuilla, Venäjän sotilailla, jotka oli puettu ukrainalaisiksi oppositiomiehiksi, ja sitten he siirtyivät koko Krimille, ottivat koko Krimin niemimaan. Donald Trump tiesi että se tapahtui. Hän lähinnä sanoi että sitä ei tapahdu uudestaan. Asian totuus on, että on nouseva aggressiivinen Venäjä, joka on nyt lisännyt vaikutusvaltaansa Iranissa koska on tämä tuleva sopimus hankkia ydin... johtava terrorismin valtiosponsori maailmassa Iranissa on nyt läheisemmissä työsuhteissa Venäjän kanssa Hillary Clintonin ja Barack Obaman ulkopolitiikan takia, ja 150 miljardia dollaria ja pakotteet on poistettu.

-------------

TOIMITTAJA: Senaattori Kaine, mitä Venäjän resetissä meni vikaan?

KAINE: Vladimir Putin. Vladimir Putin on diktaattori.

----------

TOIMITTAJA: Lainaus: 'Putinilla ei ole kunnioitusta Hillary Clintonia eikä Obamaa kohtaan'. Miksi luulette että hän kunnioittaisi Trump-Pencen hallintoa?

PENCE: Voiman takia. Selvästi ja yksinkertaisesti.

KAINE: ...bisnesdiilien takia.

PENCE: ...Donald Trump - tuo on roskaa. Donald Trump on voimakas johtaja...