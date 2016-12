Ranskalaisten kerrotaan epäilevän egyptiläisten löytöjä räjähdejäämistä EgyptAirin uhreissa

Egyptin ilmailuministeriön mukaan lentoyhtiö EgyptAirin toukokuussa sattuneesta lentokoneonnettomuudesta aloitetaan nyt rikostutkinta. Egyptin viranomaisten mukaan onnettomuuden uhreista on löytynyt jälkiä räjähdysaineista.

Pariisista Kairoon matkalla ollut Egyptiläiskone syöksyi Välimereen 19. toukokuuta. Kaikki koneessa olleet 66 matkustajaa ja miehiestön jäsentä kuolivat. Kone oli matkalla Pariisista Kairoon.

Brittiläisen uutispalvelun BBC:n mukaan ranskalaista onnettomuustutkintaa lähellä oleva lähde on kuitenkin kertonut, että ranskalaistutkijoilla on epäilyjä egyptiläisten viimeisimmistä löydöistä.

Lähde on kertonut BBC:lle, että ranskalaisille on ollut vaikeuksia työskentelyssä Egyptin viranomaisten kanssa, ja heidän päähuolenaan on saada ranskalaisten uhrien jäännökset palautettua Ranskaan.