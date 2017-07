Taistelukenttäkuvia julki buurisodasta

Tusinoittain ennen julkaisemattomia valokuvia toisesta buurisodasta on löytynyt Britanniassa Derbyshirestä.

Kokoelma, johon kuuluu kuvien lisäksi mitaleja ja kunniamerkkejä, aiotaan huutokaupata myöhemmin heinäkuussa. Huutokaupan pitäjä Charles Hansonin mukaan löytö on kuin aikakapseli, joka luo uutta valoa buurisotaan.

Hänen mukaansa valokuvissa näkyy sodan ankara todellisuus ja aito kauhu, mitä viktoriaanisen aikakauden lehdistö ei kuvannut, sillä brittiläistä imperiumia pidettiin voittamattomana.

Taistelukenttä- ja hautajaiskuvien lisäksi kokoelmassa on kuva myssypäisestä sotakoirasta, joka on polttavinaan piippua. Kuvia on nähtävissä BBC:n sivulla.

Toisessa buurisodassa britit taistelivat vuosina 1899–1902 eteläisessä Afrikassa buurien perustamia Oranjen vapaavaltiota ja Transvaalia vastaan. Buurit hävisivät sodan.

Kuvien ottaja Robert Oliver selvisi sodasta ja perusti myöhemmin pubin Hartingtoniin Derbyshireen.