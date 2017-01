Pitkä avioliitto pitää hengissä aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että sama koskee myös sydänleikkauspotilaita.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa vakaassa avioliitossa olevien riski menehtyä verenkiertohäiriön jälkeen oli pienempi kuin eronneiden tai ikänsä naimattomana olleiden. Naimattomien riski menehtyä viisivuotisen seurannan aikana oli vähintään puolet suurempi ja eronneiden ja leskien noin neljänneksen suurempi, tulokset osoittivat.

Avioeroihin liittyvät riskit myös kasautuivat niin, että useita eroja läpikäyneiden kuolleisuus oli suurempaa kuin vain kerran eronneiden. Tämä havaittiin riippumatta nykyisestä siviilisäädystä.

Tulokset selittyvät pitkälti eroilla elintavoissa ja riskitekijöissä. Pitkässä parisuhteessa olevat elävät usein terveellisemmin kuin yksin elävät. He myös sairastavat harvemmin masennusta ja heillä on todennäköisemmin vakaa sosiaalinen verkosto. On myös todennäköistä, että terveysseikat ja elintavat vaikuttavat siihen ketkä ylipäätään päätyvät naimisiin.

Parisuhteen terveyshyödyt on havaittu monissa tutkimuksissa tätäkin ennen. Vakituisessa parisuhteessa elävät miehet ja naiset mm. säästyvät sydänkohtauksilta huomattavasti todennäköisemmin kuin naimattomat ja yksin asuvat. Avioliitto on myös keskeinen miehen elämän pituutta ennustava seikka.

Tutkimus julkaistiin Journal of American Heart Association -lehdessä ja siitä raportoi Uutispalvelu Duodecim.