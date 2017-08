Australian poliisi: ISIS-komentaja neuvoi pommimiehiä ja toimitti rakennusosia

Kahta miestä on nostettu Australiassa syyte kahden terrori-iskun valmistelusta tai suunnittelusta. Heidät pidätettiin viime lauantaina Sydneyssä.

Epäillyt ovat veljeksiä. Heidän epäillään suunnitelleen kotitekoisen pommin viemistä Sydneystä lähtevälle Etihad Airwaysin lennolle heinäkuun 15. päivä.

Veljeksiä epäillään myös kaasuhyökkäyksen suunnittelusta jollekin julkiselle paikalle, missä on paljon väkeä, kuten julkiseen liikennevälineeseen.

– Tämä on yksi pisimmälle kehitetyistä suunnitelmista, joita koskaan on yritetty toteuttaa Australian maaperällä, totesi Australian liittovaltion poliisin apulaispäällikkö Michael Phelan tiedotustilaisuudessa perjantaina Sydneyssä The Sydney Morning Heraldin mukaan.

Phelanin mukaan lentokoneeseen tarkoitettu pommi ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut menossa lentoaseman turva-alueelle 15, heinäkuuta, vaikka asiasta onkin esitetty arvailuja.

Pommin valmistamiseen veljekset saivat poliisin mukaan ohjeita ja rakennusosia Isis-komentajalta.

Phelanin mukaan on huolestuttavaa, että Isis kykeni lähettämään rakennusosat Australiaan Turkin kautta. Hän kuitenkin vakuutti, että rahtien tarkkailussa on nyt ryhdytty erityistoimiin.