Viimeisimmät vaalitulokset ja gallupit osoittavat, että ihmiset suhtautuvat aiempaa myönteisemmin eurooppalaiseen yhteistyöhön. Populistien nousukausi päättyi lopullisesti Ranskan presidentinvaaleissa Emmanuel Macronin voittoon.

Europarlamentin puhemiehen Antonio Tajanin mukaan EU tarvitsee nyt tekoja, jotta momentum tulee käytettyä hyväksi.

– EU ei saa nyt pilata tätä hetkeään. On saatava tuloksia aikaiseksi. Aikaa ei ole paljon, keskustaoikeistolaiseen EPP-ryhmään kuuluva Tajani sanoo Verkkouutisten ja Nykypäivän haastattelussa.

EU:n on puhemiehen mukaan keskityttävä asioihin, joilla on todellista merkitystä. Lista on pitkä: turvallisuus, terrorismi, maahanmuutto, ilmastonmuutos ja työllisyys.

Yksi teema nousee hänen mukaansa ylitse muiden: puolustus. EU:n yhteisen puolustuksen kehittäminen on Tajanille lähellä sydäntä jo oman urataustan takia. Puhemies työskenteli useita vuosia Italian ilmavoimissa.

Tajani toteaa muistavansa elävästi, kuinka vaikeaa oli matkustaa Euroopan sisällä maasta toiseen. Kaikki oli suunniteltava viikkoja etukäteen. Oli mentävä pankkiin ja tilattava vierasta valuuttaa, passista ja muista muodollisuuksista puhumattakaan.

– Lapsilleni on ihan sama matkustavatko he Milanoon vai Helsinkiin. Ostavat vain verkosta liput ja lähtevät. Mutta avoimet sisärajat tarkoittavat, että EU:n on puolustettava ulkorajojaan.

Yhteisen puolustuksen tila "painajaismainen"

Kansallisten rajojen sulkeminen olisi Tajanin mukaan sen sijaan "suuri virhe". Nationalismi heikentää puolustusta, ei vahvista sitä. Euroopan turvallisuus riippuu hänen mukaansa täysin EU-maiden kyvystä luottaa toisiinsa, jakaa tietoa, teknologioita, hyviä toimintatapoja sekä koordinoida Euroopan tiedustelupalveluiden työtä.

Puhemies alleviivaa, että jäsenmaiden puolustusvoimien on kyettävä toimimaan yhdessä. Yhteinen operatiivinen kapasiteetti edellyttää yhteisiä standardeja ja yhteensopivuutta.

Nykytilanne on Tajanin mukaan "painajaismainen".

– On turha puhua puolustusunionista niin kauan, kun EU-maat osallistuvat yhteisiin operaatioihin 178:n erityyppisen asejärjestelmän kanssa.

Ensiksi onkin Tajanin mukaan saatava puolustusteollisuuden yhteistyö kuntoon. Se säästäisi EU-mailta joka vuosi huimat 36 miljardia euroa. Summa voitaisiin käyttää vaikka tutkimukseen ja investointeihin.

Puolustusteollisuus tarjoaa tällä hetkellä työpaikan yli miljoonalle eurooppalaiselle. Lisäinvestoinnit synnyttäisivät lisää työtä ja ennen kaikkea vahvistaisivat puolustusta tehden Euroopasta turvallisemman paikan kansalaisille.

Puolustustakin suurempaa intohimoa Tajani tuntee Italian politiikkaa kohtaan. Ilmavoimien jälkeen hän teki urallaan täyskäännöksen ja ryhtyi ensin toimittajaksi ja sitten poliitikoksi. Tajani aloitti uransa kampanjoimalla Italian muuttamiseksi monarkiaksi, kunnes ystävystyi Silvio Berlusconin kanssa ja perusti hänen kanssaan Forza Italia -puolueen.

EPP:n varapuheenjohtajana mies on toiminut vuodesta 2002 ja europarlamentaarikkona vuodesta 2004. Takana on myös kaksi komissaarin salkkua: ensin Tajanin vastuulla oli liikenne ja sen jälkeen teollisuuspolitiikka.

Pitkästä EU-kokemuksesta huolimatta miehen valinta 2,5 vuotta kestävälle puhemieskaudelle oli iso yllätys, sillä hän ei ollut EPP:n kärkiehdokkaiden joukossa. Tajani vedettiin pakasta viime hetkillä valkoisena lampaana sutena pidetyn edeltäjänsä vastapainoksi.

– Haluan olla kaikkien puhemies, en EU:n pääministeri, kuittaa Tajani piikkinä Saksan sosialistipuoluetta edustavalle edeltäjälleen Martin Schultzille.

On selvää, että Tajani vie EU:n painopistettä entistä vahvemmin etelään. Italialainen politiikan konkari ei tunne Pohjoismaita, eikä auta rakentamaan siltoja eteläisen ja pohjoisen Euroopan välillä.

Tajanin mukaan ihmisoikeuksien ja omanarvontunnon arvostaminen sekä syvä kiintymys vapauteen tekevät meistä eurooppalaisia.

– Jos haluamme turvata vapaan Eurooppamme, tarvitsemme nyt yhteisen puolustuksen, Tajani toistaa viestinsä suomalaisille.

Toimittaja: Heli Satuli, Bryssel