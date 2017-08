Saksalaisten tyytyväisyys Angela Merkeliin putosi rajusti

Saksan liittopäivävaaleihin on reilu kuukausi aikaa, mutta liittokansleri Angela Merkelin suosio hiipuu.

Saksalaisten tyytyväisyys liittokansleri Merkeliin on pudonnut Infratest Dimapin ARD:lle ja Weltille tekemässä mielipidemittauksessa kymmenellä prosenttiyksiköllä kuukaudessa. Kuukausittaisena muutoksena kymmenen prosenttiyksikköä on poikkeuksellisen raju muutos.

Pudotuksesta huolimatta 59 prosenttia saksalaisista on edelleen tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Merkeliin.

Kaukana toisena tulee sosialidemokraattisen SPD:n kansleriehdokas Martin Schulz, johon vain 33 prosenttia saksalaisista on tyytyväisiä. Hänen suosiolukemansa ovat pudonneet tasaisesti tammikuusta lähtien.

Myös liberaalipuolue FDP:n puheenjohtajan Christian Lindnerin suosiolukemat ovat pudonneet selvästi. Verkkouutiset kertoi keskiviikkona Lindnerin kohua herättäneistä näkemyksistä. Lindner vaati viime viikolla Krimin hyväksymistä osaksi Venäjää ja Venäjän vastaisten pakotteiden purkamista, vaikka Minskin sopimus ei toteutuisi. Tyytyväisyys Lindneriin on nyt tippunut kuudella prosenttiyksiköllä 39 prosenttiin.

Saksan suosituin poliitikko on CDU:ta edustava valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble. Häneen on 64 prosenttia saksalaisista tyytyväisiä.

Luottamus autoteollisuuteen horjuu

Liittopäivävaaleista on tullut saksalalaisille tylsää seurattavaa. Noin 40 prosentin tasaisella kannatuksella Merkelin johtama CDU-CSU liittouma on ottamassa vaaleissa näillä näkymin selvän ykkössijan – ja näin ollen Merkel jatkaa hyvin todennäköisesti neljännelle kanslerikaudelleen.

Merkelin suosio on edelleen ylivoimaista. Jos Saksassa järjestettäisiin suorat kanslerivaalit, 52 prosenttia äänestäisi Merkeliä.

Merkelin kampanjataktiikkana on ollut varmistelu. Hän ei ole viime aikoina juuri esiintynyt julkisuudessa, ja on luovuttanut kantaa ottamisen poliittisesti kiistanalaisiin kysymyksiin muille.

Nyt Merkelin taktiikka näyttää kostautuvan. Äänestäjät haluavat tietää, minkälaisen politiikan puolesta äänestävät.

Selkeiten tyytymättömyyden kasvu näkyy ihmisten suhtautumisessa siihen, miten poliitikot ovat käsitelleet Saksan diesel-skandaalia, jota ovat varjostaneet kartelliepäilyt, päästömittausten manipuloinnit ja suurten kaupunkien liian suuret, dieselautoista johtuvat typpipitoisuudet. Kun viime viikolla Saksan hallitus järjesti yhdessä autoteollisuuden kanssa diesel-huippukokouksen, Merkel loisti poissaolollaan.

Luottamuksen autoteollisuuteen kertoo menettäneensä 57 prosenttia saksalaisista. Saksalaisista 67 prosenttia on sitä mieltä, että politiikka autoteollisuutta kohtaan on ollut liian löperöä. Vain 21 prosentin mielestä autoteollisuuden kohtelu on ollut sopivalla tasolla.

Saksalaiset ovat mielipidemittausten mukaan hyvin ympäristötietoisia. Saksalaisista 66 prosenttia on sitä mieltä, että ympäristönsuojelu ja kansalaisten terveys pitäisi asettaa ensisijalle. 63 prosentin mielestä vastuulliset poliitikot asettavat autoteollisuuden ja sen työpaikat ensisijalle.

CDU huomioi maahanmuuttopolitiikkaa

Saksalaisten tyytymättömyys diesel-skandaalin hoitamiseen ei ole kuitenkaan heiluttanut puolueiden kannatuksia.

Infratest Dimapin kyselystä paljastuu, että erityisesti saksalaiset vaikuttavat olevan nykyään tyytyväisiä hallitsevan CDU-CSU-liittouman maahanmuuttopolitiikkaan. Mielipidemittauksessa ei kysytty kuitenkaan suoraan tyytyväisyyttä maahanmuuttopolitiikkaan, vaan sitä, huomioivatko puolueet riittävästi maahanmuuttopolitiikkaa. Äänestäjistä 54 prosenttia oli sitä mieltä, että CDU huomioi maahanmuuttopolitiikkaa riittävästi ja CDU:n kohdalla luku oli 50 prosenttia. Yllättävää kyllä, vain 46 prosenttia oli sitä mieltä, että maahanmuuttovastainen AfD-puolue huomioisi riittävästi maahanmuuttopolitiikkaa.

Infratest Dimapin tutkimuksessa selvitettiin myös puolueiden kannatus. CDU-CSU-liittouman kannatus on nyt 39 prosenttia. SPD:n kannatus on 24 prosenttia. Vasemmistopuolue Die Linken kannatus on yhdeksän prosenttia. Vireitä, FDP:tä ja AfD:tä äänestäisi kutakin kahdeksan prosenttia saksalaisista.

Saksan liittopäivävaalit järjestetään 24. syyskuuta.