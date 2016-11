Amnestyn toimisto suljettiin Moskovassa

Toimiston työntekijät havaitsivat keskiviikkoaamuna töihin saapuessaan, että toimiston ovet oli sinetöity. Ovelle oli laitettu paikallisviranomaisten varoitus, jossa kiellettiin sisälle meneminen.

– Emme tiedä, mikä on aiheuttanut moskovalaisten viranomaisten päätöksen olla päästämättä työntekijöitämme toimistoonsa. Tämä tuli epämiellyttävänä yllätyksenä ilman ennakkovaroitusta, Amnestyn Eurooppa-työn johtaja John Dalhuisen sanoo järjestön tiedotteessa.

Hänen mukaansa tälle voi olla monta selitystä, kun ottaa huomioon ilmapiirin, joka Venäjällä vallitsee kansalaisyhteiskunnan suhteen.

– Nyt on kuitenkin liian aikaista vetää johtopäätöksiä. Me yritämme selvittää tilannetta mahdollisimman nopeasti. Toivomme todella paljon, että tälle meidän työhömme kohdistuvalle takaiskulle on yksinkertainen hallinnollinen selitys, Dalhuisen sanoo.

Amnestyn Moskovan-toimiston tilat on vuokrattu kaupungilta. Toimiston ovella olleessa lyhyessä viestissä todetaan, että pääsy toimistolle on kielletty, paitsi paikallisviranomaisten seurassa. Lukot ja hälytysjärjestelmät oli poistettu. Myös sähköt näyttivät olevan poikki.

Amnestyn työntekijät soittivat paikallisviranomaisten lapussa mainittuun paikallisviranomaisten numeroon selvittääkseen tilanteen. Numerosta ei kuitenkaan vastattu.