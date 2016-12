Amnesty: Qatarin jalkapallon MM-stadionien rakentajat yhä pakkotyövaarassa

Jalkapallon tulevien MM-kisojen stadioneita ja muuta infrastruktuuria Qatarissa rakentavat työläiset ovat yhä työnantajien armoilla ja vaarassa joutua pakkotyön uhriksi, varoittaa Amnesty International tuoreessa raportissaan.

Vuoden 2022 kisoihin rakennetaan ainakin kahdeksan stadionia, hotelleja, liikenneverkostoa ja paljon muuta infrastruktuuria.

Qatar on tehnyt työlainsäädäntöön muutoksia, joiden piti korjata työntekijöiden niin kutsutun sponsorijärjestelmän ongelmia. Amnestyn raportin mukaan kuitenkin monet uudistuksista ovat epäonnistuneet, ja siirtotyöläisten riski joutua pakkotyöhön tai muiden ihmisoikeusloukkausten kohteeksi on yhä suuri.

– Uusi laki saattaa nimellisesti poistaa sponsori-termin käytöstä, mutta käytännössä sama järjestelmä on yhä olemassa. On hyvä, että Qatar on myöntänyt, että sen lait ruokkivat ihmisoikeusloukkauksia, mutta uudistusten puutteellisuus jättää työntekijät yhä hyväksikäyttävien työnantajien armoille, Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio kertoo järjestön tiedotteessa.

Työnantajat pystyvät Amnestyn mukaan yhä käytännössä estämään siirtotyöläisiä lähtemästä maasta tai vaihtamasta työpaikkaa. Uusi laki voi jopa pahentaa osan siirtotyöläisistä asemaa, sillä sen nojalla työnantajien on entistä helpompaa takavarikoida työntekijöiden passit.

YK:n kansainvälinen työjärjestö ILO linjaa ensi maaliskuussa, onko Qatar tehnyt riittävästi pakkotyön estämiseksi. Uudistetut työlait astuvat voimaan tiistaina 13. joulukuuta, mutta Amnestyn mukaan ne eivät muuta merkittävästi epätasa-arvoista suhdetta työnantajien ja -tekijöiden välillä.

Työntekijät tarvitsevat yhä työnantajalta luvan, jos he haluavat vaihtaa työtä sopimusaikana, joka voi kestää jopa viisi vuotta. Ilman lupaa työpaikkaa vaihtavia työntekijöitä uhkaavat rikossyytteet.

Siirtotyöläiset tarvitsevat myös luvan maasta poistumiseen. Työnantaja voi pysäyttää yhä heidän lähtönsä maasta. Näissä tapauksissa valtiollinen komitea käsittelee työntekijän valituksen.

Aiemmin työnantaja ei saanut laillisesti takavarikoida työntekijän passia, mutta uudessa laissa on tämän mahdollistava porsaanreikä, jota on helppoa hyödyntää. Uusi laki ei muuta tuhansien ulkomaalaisten kotiapulaisten asemaa, joita Qatarin keskeisimmät työlait eivät suojaa.

Amnesty vaatii Qataria uudistamaan työlainsäädäntönsä perusteellisesti. Maastapoistumisluvista on luovuttava, passien takavarikointi on yksiselitteisesti kiellettävä sekä annettava työntekijöille oikeus vaihtaa työtä ilman työnantajan lupaa.

Aarnion mielestä jalkapalloliitto Fifa ei enää yksinkertaisesti voi suhtautua välinpitämättömästi siirtotyöläisten ahdinkoon.

Amnesty muistuttaa, että Qatarista on tulossa tärkeä keskus kansainväliselle jalkapallolle, sillä monet Euroopan huippuseurat harjoittelevat ja pelaavat otteluita maassa. Järjestön mielestä jalkapallon suurseurojen pitäisi tehdä qatarilaisille isännilleen selväksi, että ne haluavat pelata ihmisoikeuksia kunnioittavassa ympäristössä.