Amerikkalaiskenraalit varoittavat: Tulevaisuuden sota on erittäin tappava ja nopea

Kiinan ja Venäjän kaltaiset aggressiivisesti varustelukilpailuun osallistuvat maat on kenraaliluutnantti Joseph Andersonin mukaan uhkia Yhdysvalloille tulevaisuudessa. Hän puhui asiasta Yhdysvaltain armeijan yhdistyksen tapaamisessa Washingtonissa tiistaina Defense Newsin mukaan.

Samassa tilaisuudessa puhuneen kenraalimajuri William Hixin mukaan Kiina ja Venäjä yhdessä ovat luomassa alati teknologisempia konventionaalisia armeijoita ja pakottavat Yhdysvallat varautumaan "väkivaltaan tasolla, jota Yhdysvaltain armeija ei ole kokenut Korean jälkeen".

– Konventionaalinen konflikti lähitulevaisuudessa on erittäin tappava ja nopea. Ja meillä ei ole omaa pysäytyskelloa, Hix sanoi.

Hänen mukaansa sodat alkavat olemattomalla varoitusajalla ja jauhavat joukkojen läpi nopeammin kuin viime vuosien terrorismin vastaisissa operaatioissa. Siksi armeijan on pysyttävä jatkuvasti korkeassa valmiustilassa.

Tulevaisuuden sodankäynnissä on olennaista, että aseiden ja ajoneuvojen käyttö on kenelle tahansa helppoa. Vielä vallankumouksellisempaa tulevaisuuden sodankäynnin suhteen on tekoäly ja taistelukentän automatisoidut järjestelmät.

– Tapahtumien nopeus on todennäköisesti ihmisten kyvyille vaikeaa käsittää, Hix totesi.