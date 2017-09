Kohtuukäyttö yhteydessä pitempään ja humalajuominen lyhyempään elämään

Runsaampi juominen ja humalajuominen sen sijaan liittyvät lyhempään elinikään, yhdysvaltalaistutkimus vahvistaa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin 333 000 yli 18-vuotiaan yhdysvaltalaisen terveyskyselyvastauksia vuosilta 1997–2009. Keskimäärin kahdeksanvuotisen seurannan aikana heistä 38 000 menehtyi.

Alkoholia vähän tai kohtuullisesti käyttävien riski menehtyä seurannan aikana oli noin viidenneksen pienempi kuin osallistujien, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet alkoholia. Runsaasti alkoholia käyttävät sen sijaan menehtyivät todennäköisemmin varsinkin syöpään. Samanlainen yhteys havaittiin itsensä humalaan vähintään kerran viikossa juovilla.

Tulokset ovat linjassa monien aiempien tutkimusten kanssa ja yhdessä ne viittaavat alkoholilla voivan olla terveyden kannalta suotuisia vaikutuksia kohtuullisesti nautittuna. Viimeaikaisissa tutkimuksissa kohtuukäytön hyödyt on kuitenkin myös kyseenalaistettu eikä esimerkiksi alkoholin sydänvaikutuksista ole selvää käsitystä.

Seurantatutkimuksista on myös vaikea vetää varmoja johtopäätöksiä, ja on muun muassa mahdollista, että alkoholia vieroksuvilla on sairauksia, jotka selittävät sekä juomattomuuden että suuremman kuolleisuuden.

Kenenkään ei kannatakaan lisätä alkoholin kulutusta terveysvaikutusten toivossa, mutta kohtuukäyttäjien ei myöskään tarvitse olla huolissaan.

Arviolta 500 000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä eli heille alkoholista aiheutuu selviä terveysongelmia. Alkoholinkulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta runsas humalajuominen on meillä suuri ongelma. Viimeisen kymmenen vuoden aikana alkoholin kokonaiskulutus on pysynyt melko tasaisena tai jopa hieman vähentynyt.

Kohtuukäyttönä pidetään yleensä yhtä annosta päivässä naisilla ja kahta annosta miehillä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology-lehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.