Evakuoinnit käynnissä - Terrorijärjestöt rekrytoivat Aleppon siviilejä joukkoihinsa

Daily Mail kertoo, että terrorijärjestö al-Qaidaan linkittyvät jihadistiryhmät rekrytoivat Alepposta pakenevia miehiä joukkoihinsa.

Syyrian Aleppon kaupungissa on meneillään siviilien evakuointi. Siviilejä ollaan siirtämässä Idlibin provinssiin, jossa majailee yli 50 000 kapinallistaistelijaa. Joukkoon kuuluvat muun muassa Jabhat Fatah al-Shamille lojaalit taistelijat, jotka linkittyvät al-Qaidaan.

Lehdelle kerrotaan, että siviilimiehiä rekrytoidaan aktiivisesti mukaan terrorijärjestöjen toimintaan. Eräs radikalisoitunut mies kuitenkin kertoi Daily Mailille, että mitään virallisia rekrytointeja ei ole käynnissä, sillä "jihad on valinta, ei pakko."

Idlibin alueesta on Aleppon menettämisen jälkeen tullut kapinallisten voimakkain linnake presidentti Assadin hallintoa vastaan. Alue on yksi Syyrian köyhimmistä. Suuri osa sen infrastruktuurista on tuhoutunut Venäjän ja Assadin pommituksissa edellisten kuukausien aikana.