Lässähtääkö nationalistien nousukiito Alankomaissa? Vaalien yllättäjäksi povataan pientä liberaalipuoluetta

Vuoden 2012 parlamenttivaaleissa Alankomaiden pääministeri Mark Rutten johtama liberaali Vapauden ja demokratian kansanpuolue (VVD) otti jättivoiton voittamalla 41 paikkaa ja Geert Wildersin johtama anti-islamistinen ja nationalistinen Vapauspuolue (PVV) koki tappion putoamalla 15 paikkaan.

Nyt on käymässä toisinpäin. Mielipidemittausten perusteella vaikuttaa selvältä, että kansanpuolueen kannatus putoaa ja Vapauspuolueen kannatus nousee.

Wildersin PVV oli pitkään mielipidemittauksissa ykkösenä, mutta nyt tilanne vaikuttaisi tasoittuneen. Alankomaissa mielipidemittausten tulokset julkaistaan yleensä parlamenttipaikkoina.

Peilin sunnuntaina julkaiseman mielipidemittauksen mukaan WIldersin PVV olisi vaaleissa suurin puolue 29 paikalla ja Rutten VVD putoaisi kakkospaikalle 25 paikalla. Viime torstaina julkaistu Ipsosin mittauksen mukaan taas Rutten VVD olisi niukasti ykkönen 28 paikalla ja Wildersin PVV jäisi toiseksi 26 paikalla.

Molemmissa mittauksissa kuitenkin erottuu yksi nousija, jonka tuloksella voi olla hallituksen muodostamisen kannalta jopa enemmän merkitystä kuin Wildersin PVV:n mahdollisella ykköspaikalla.

Hallitus ilman Wildersiä

Toinen liberaalipuolue, sosiaaliliberalismia, Eurooppa-myönteisyyttä, vapaata huume- ja seksuaalipolitiikkaa sekä suoraa demokratiaa kannattava Democraten 66 (D66) on nousemassa vaaleissa viime vaalien kahdeksasta paikasta suurempien puolueiden joukkoon. Ipsos ennustaa puolueelle 17 paikkaa ja Peil 14 paikkaa.

Puolueen puheenjohtaja Alexander Pechtold totesi maanantaina Financial Timesille, että Rutten puolueesta on tullut "pikku-PVV". Siinä missä Rutten puolueen on pitänyt pääministeripuolueena mukautua tiukkeneviin näkemyksiin maahanmuuttopolitiikassa, Pechtoldin D66 on voinut jatkaa suvaitsevaisen liberalismin linjalla. Hänen mielestään itse Wilders ei ole ongelma, vaan ne, jotka tekevät ääriajattelusta valtavirtaa.

Kolmannesta sijasta kilpailee D66:n kanssa keskusta-oikeistolainen CDA, jolle Ipsos ennustaa 16 paikkaa ja Peil 18 paikkaa sekä Vihreä vasemmisto (GroenLinks), jolle Ipsos ennustaa 13 ja Peil 18 paikkaa. Vihreä vasemmisto on todennäköisesti vaalien suurin voittaja (viimeksi neljä paikkaa), jolloin sitä voi olla vaikea sivuuttaa tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Suurimman tappion on näillä näkymin kokemassa sosialidemokraattinen työväenpuolue (PvdA), jolla on nykyisin 35 paikkaa. Ipsos ennustaa puolueen putoavan 13 paikkaan ja Peil 12 paikkaan.

Näillä näkymin nykyinen Rutten VVD:n ja työväenpuolueen hallituskoalitio ei voi vaalien jälkeen jatkaa, sillä molemmat menettävät paikkoja runsaasti.

Rutte on tehnyt selväksi, ettei suostu samaan hallitukseen Wildersin PVV:n kanssa. Näin ollen Wildersin puolueen ykköspaikalla ei olisi juuri merkitystä muuta kuin julkisuusarvon kannalta.

Alankomaiden parlamentti on 150-paikkainen. Nykyisten mielipidemittausten valossa laajapohjainen koalitiohallitus syntyisi kansanpuolueen, työväenpuolueen, D66:n, keskusta-oikeistolaisen CDA:n ja mahdollisesti Kristillisen unionin, vihreiden tai muiden ryhmien kanssa.

Alankomaiden parlamenttivaalit järjestetään 15. maaliskuuta.