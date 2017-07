Kiinalaistiedottaja norjalaislehdelle: Nobel-palkinto rikolliselle Liu Xiaobolle vähensi sen arvoa

Aftenposten kysyi perjantaina lehdistötilaisuudessa Pekingissä Kiinan ulkoministeriön tiedottajalta Geng Shuangilta, milloin Liu Xiaobon leski Liu Xia päästetään hakemaan miehelleen myönnetty Nobelin rauhanpalkinto.

Torstaina syöpään kuollut Liu Xiaobo sai palkinnon vuonna 2010. Edellisenä vuonna hänet oli tuomittu 11 vuodeksi vankeuteen valtion vastaiseen toimintaan yllyttämisestä. Hänen leskensä Liu Xia on istunut kotiarestissa vuodesta 2010 lähtien.

Geng Shuang vastasi Aftenpostenin mukaan, ettei tunne Liu Xian tilannetta kovin hyvin, mutta hän muistutti, että Kiinassa toimitaan lakien mukaan tässä asiassa.

Hän lisäsi, että Nobelin rauhanpalkinto pitäisi antaa ihmisille, jotka työskentelevät ihmisten välisen harmonian puolesta, kunnioittavat maiden välistä ystävyyttä, vähentävät jännitystä ja osoittavat sekä ylläpitävät rauhanomaista dialogia.

Hän huomautti lisäksi, että Liu Xiaobo on rikollinen, joka on saanut tuomion Kiinan viranomaisilta maan lakien rikkomisesta. Nobel-komitea on hänen mukaansa rikkonut täydellisesti palkinnon periaatteita vastaan antaessaan palkinnon tällaiselle henkilölle. Tämä vähentää hänen mielestään palkinnon arvoa.

Geng Shuang totesi vielä, että Nobel-palkinnon antaminen sen tavoitetta vastustavalle henkilölle on jumalanpilkkaa palkintoa kohtaan.

Aftenposten haastattelemat kiinalaiset aktivistit kertovat olevansa hyvin huolissaan Liu Xian tilasta. Hänellä ei heidän mukaansa ole enää paljon aikaa jäljellä, jos hän ei pääse poistumaan maasta.