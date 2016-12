Maailman suurin aalto mitattiin: 19 metriä korkeutta

Popular Mechanics uutisoi ilmatieteen järjestö WMO:n poijun todenneen mittaushistorian korkeimman aallon 2013.

Kuusikerroksisen talon kokoinen aalto mitattiin Atlantilta lähellä Skotlantia.

WMO:n ilmaisut ovat tarkkoja ja varovaisia. "Merkittävä aallon korkeus" viittaa suurten aaltojen sarjan keskimääräiseen korkeuteen "ja on verrattavissa siihen, mitä tarkkailija näkisi keskimäärin 15-20 hyvin muodostuneesta aallosta 10 minuutin aikana".

Meressä on nähty arviolta jopa 30 metriä korkeita aaltoja, mutta niiden mittaaminen on harvinaista ja vaikeaa. Siksi Skotlannin tulos on nyt maailmanennätys.