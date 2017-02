Maailman vanhin valtiojohtaja juhli 93. syntymäpäiväänsä keskellä talouskurimusta

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevan Zimbabwen presidentti Robert Gabriel Mugabe juhli tällä viikolla 93. syntymäpäiväänsä. Maailman vanhimmalla valtiojohtajalla ei ole aikeita siirtyä sivuun tehtävästään.

Mugabe ylsi vuonna 2013 puolueensa Zanu_PF:n kanssa vaalivoittoon vilppiepäilyistä huolimatta. Zimbabwessa järjestetään seuraavan kerran vaalit vuonna 2018.

– Te sanotte että minun täytyy pysyä vallassa, joten me tulemme pysymään yhdessä, Mugabe julisti puheessaan lauantaina.

Maan monista ongelmista huolimatta ja ihmisoikeusrikkomuksista huolimatta Mugaben valta-asema tuntuu olevan vahva. Tohtori Knox Chityo Chatham House -ajatushautomosta tulkitsee, että ilmassa on kuitenkin epävarmuutta, koska Zimbabwessa ei tiedetä mitä Mugaben jälkeen tulee tapahtumaan.

Zimbabwe on syvässä taloudellisessa kriisissä ja vuoden 2009 hyperinflaatio pakotti maan hätätoimenpiteisiin. Maassa on lukuisia sairaaloita, joissa ei ole lääkkeitä ja pankkeja, joilla ei ole rahaa. Tieverkko on huonossa kunnossa eikä uusia työpaikkoja synny. Zimbabwella on edessään myös nälänhädän uhka.

Lähde: The Guardian