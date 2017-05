Käyttövalmis leikkaussali ja luksusvarustelut – valtiojohtajien lentokoneissa on vaikka mitä

Maailman korkea-arvoisimpia valtiojohtajia lennätetään pitkälle personoiduilla ja viimeiseen asti viritetyillä luksuslentokoneilla.

Oli kyseessä sitten Yhdysvaltain presidentin Air Force One tai Britannian Queen’s Flight, ovat muun muassa ylimääräiset polttoainesäiliöt, erilaiset puolustusjärjestelmät ja luksusvarusteet näissä koneissa arkipäivää.

Osalla valtiojohtajista on vain yksi lentokone, toisilla useampia. Erikoisvarusteluun erikoistunut Air Charter Service vertaili maailman 13 suurimman johtajan yksityiskoneita ja niiden erikoisvarustelua. Vertailtujen joukosta löytyivät niin Englannin kuningatar Elisabeth, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuin Venäjän presidentti Vladimir Putinkin. Toisissa koneissa edes taivas ei ollut rajana, toisissa yllätti vaatimattomuus.

Kiinan presidentti Xi Jingping ei Expressin mukaan käytä omaa yksityiskonetta. Sen sijaan Kiinan kansantasavallan johtaja lainaa kahta Air Chinan omistamaa Boeing 747-400 -lentokonetta valtio- ja bisnesvierailuillaan. Samoja koneita käytetään matkustajalennoilla silloin kun Xi Jingping ei itse niitä tarvitse.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin käytössä on kaksi identtistä Air Force One -lentokonetta ja yksi pienempi Boeing C-32 -kone pienempiä lentokenttiä varten. Presidentin lentokoneessa on parempi polttoainetehokkuus kuin koneen alkuperäisessä mallissa. Koneen turvallisuusjärjestelyt suojaavat yleisimmiltä hyökkäyksiltä. Lisäksi Air Force Onessa on myös käyttövalmis leikkaussali ja lääketieteellinen varustelu.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin IL-96-300PU -lentokone on varustelultaan melko samanlainen kuin Air Force One. Putinin kone on poikkeuksellisen suojattu iskuilta, joita koneeseen saattaisi kohdistua maalta tai ilmasta. Koneessa on myös erikoispinnoite, jonka ansiosta konetta ei ole helppoa havaita tutkasta.