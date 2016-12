YK:n pääsihteeri: Aleppon julmuudet ovat hälyttäviä

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon pitää tietoja Aleppossa tapahtuvista siviileihin kohdistuneista julmuuksista hälyttävinä, kertoo BBC.

Asiaa kommentoi pääsihteerin tiedottaja, jonka mukaan ”YK ei ole pystynyt varmistamaan tietoja julmuuksista”.

Ban on edustajan mukaan pyytänyt YK:n Syyria-lähettiläs Staffan de Misturaa seuraamaan tilannetta.

Pääsihteeri kehotti kaikkia osapuolia, varsinkin Syyrian hallitusta liittolaisineen, suojelemaan siviilejä.

YK:n Syyrian erityislähettiläs, Norjan pakolaisavun pääsihteeri Jan Egelandin mukaan Syyria ja Venäjä ovat vastuussa kaikista hallitusta tukevien asejoukkojen tekemistä julmuuksista.

Syyrian hallituksen armeija ilmoitti maanantaina, että taistelu Aleppon kaupungista on tullut viimeiseen vaiheeseensa. Armeijan mukaan hallituksen joukkojen hallussa on yli 90 prosenttia Aleppon itäosasta. Kapinallistaistelijoiden hallinnassa on enää muutamia alueita kaupungin koillisosassa.

Venäjän tukemat Syyrian asevoimat ovat pommittaneet rajusti Itä-Aleppoa.