IS: Alkoholivero nousee Virossa roimasti - miten käy viinarallin?

Edullisempi alkoholi on houkutellut suomalaisia matkustamaan Viroon.

Viron uusi hallitus on päättänyt kiristää oluen ja muiden mietojen alkoholijuomien verotusta reippaasti lähivuosina. Jo helmikuun alussa oluen verotusta nostettiin 8,30 eurosta per alkoholilitra 9,13 euroon. Heinäkuussa nosto on vieläkin rajumpi, peräti 70 prosenttia nykyisestä. Alkoholiveron korotuksesta uutisoi Ilta-Sanomat.

Miten Viron hallituksen päätös vaikuttaa suomalaisten ylläpitämään viinaralliin Suomenlahdella?

Ilta-Sanomien haastattelemat Tallink Silja ja Viking Line eivät halua spekuloida viinarallin kuihtumisella.

– Viking Linella Helsingin ja Tallinnan välinen matkailu on jatkanut kasvuaan viime vuosina jatkuvasti. Kasvu tulee pääsääntöisesti niistä kohderyhmistä joille alkoholin hinnalla ei ole suurtakaan merkitystä. Perheet, erityyppiset tarvematkustajat ja kansainväliset turistit ovat hyvä esimerkki näistä, Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund linjaa.

Laivayhtiöissä ei myöskään uskota viinarallin kiihtyvän juuri ennen veronkorotuksia. Suomalaisten matkustustottumukset ovat vuosien saatossa muuttuneet. Viroon mennään muunkin kuin viinan vuoksi.

– Ei ole enää pelkästään alkoholi, jota ihmiset sieltä ostavat. Siitä on tullut monipuolisempaa. Ihmisillä on niin monta muutakin syytä lähteä Tallinnaan, ettemme usko tämän radikaalisti muuttavan matkustajien käytöstä, kertoo Tallink Siljan viestintäpäällikkö Marika Nöjd.

Veronkorotuksista huolimatta alkoholin hinta pysyy sekä laivoilla, että Virossa Suomen hintatasoa edullisempana.