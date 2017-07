Viron ulkoministeri varoittaa: Näin Venäjä voisi käyttää Itämeren kaasuputkea työkaluna

Viron ulkoministeri Sven Mikser varoittaa suunnitteilla olevan Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen negatiivisista vaikutuksista Euroopan energiaturvallisuudelle.

– Emme voi sallia sitä, että yksi toimittaja voi käyttää energiaa työkaluna poliittista painostusta varten, Mikser sanoo Der Tagesspiegelille.

– Ennen kun projektia viedään eteenpäin, meidän pitäisi analysoida vaikutukset erittäin tarkasti.

Viro aloitti EU:n neuvoston puheenjohtajana 1. heinäkuuta.

– Meidän pitää suhtautua asiaan vakavasti, jos analyysi osoittaa kaasuputkihankkeen asettavan toimittajamaa Venäjän sellaiseen asemaan, että se voi painostaa jotakin maata, esimerkiksi Ukrainaa, Mikser toteaa.

Mikserin mielestä EU-komission pitäisi neuvotella Venäjän kanssa kiistellystä Nord Stream 2 -kaasuputkesta jäsenmaiden puolesta.

Komissio on pyytänyt jäsenmailta mandaattia neuvotella suunnitteilla olevan putken käyttöön liittyvistä kysymyksistä Venäjän kanssa. Toistaiseksi on epäselvää, hyväksyvätkö jäsenmaat pyynnön.

– Me työskentelemme puheenjohtajuutemme raameissa sen eteen, että tarvittava konsensus löytyy, Mikser sanoo.

Putken loppupää Saksa tukee Nord Stream 2 -hanketta. Hanke on epäilyttänyt varsinkin Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa.

Nord Stream on jo rakentanut Itämerelle kaasuputken Venäjältä Saksaan ja suunnittelee uutta Nord Stream 2 -hanketta. Kaasuputkihanketta valmistelevan yhtiön enemmistöomistaja on venäläinen maakaasu- ja öljykonserni Gazprom. Maakaasukysymys on kiistanaihe Ukrainan valtion ja Venäjän valtio-omisteisen Gazpromin välillä.

Mikser kehottaa EU-maita pysymään yhtenäisinä Venäjän suhteen.

– Me olemme osoittaneet yhtenäisyyttä pakotteissa, ja meidän pitäisi jatkaa tätä.

Mikserin mukaan Ukrainan kriisistä johtuvia Venäjälle asetettuja pakotteita ei pidä purkaa.

– Niin kauan kun Venäjä rikkoo kansainvälisen oikeuden periaatteita eikä noudata velvollisuuksiaan, emme voi palata normaaliin päiväjärjestykseen.

Mikser muistuttaa Venäjän toimista viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Kyseessä on regiimi, joka on käyttänyt kaksi kertaa väkivaltaa naapuriaan kohtaan viimeisen kymmenen vuoden aikana poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.