Unkarin pääministeri Viktor Orbán houkuttelee naapurimaissa asuvia unkarilaisia tukijoikseen

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on Fidesz-puolueensa kanssa aloittanut kampanjan, jolla houkutellaan ulkomailla asuvia unkarilaisia äänestämään maan parlamenttivaaleissa. Asiasta uutisoi Politico.

Taustalla on Fideszin tavoite nostaa paikkamääräänsä seuraavissa vaaleissa, mikä antaisi puolueelle mahdollisuuden muuttaa yksin Unkarin perustuslakia. Fidesziltä puuttuu tällä hetkellä kaksi parlamentaarikkoa perustuslain muuttamiseen vaadittavasta kahden kolmasosan enemmistöstä.

Unkari laajensi vuonna 2010 maan kansalaisuuden määritelmää koskemaan naapurimaissa asuvia etnisiä unkarilaisia. Maan hallinnon mukaan kansalaisuusmääritelmän laajentamisen myötä Unkarin kansalaisuuden omaavien määrä on noussut jopa miljoonalla.

Kampanjaa on tähän mennessä tehty esimerkiksi Romaniaan kuuluvassa Transsylvaniassa. Romaniassa on tällä hetkellä jopa 1,2 miljoonan unkaria puhuvan yhteisö. Laajoja unkarilaisyhteisöjä on myös Slovakiassa, Serbiassa ja Ukrainassa.

– Riskinä on, että toimet johtavat Fideszin absoluuttiseen enemmistöön parlamentissa, sanoo Unkarin liberaalin oppositiopuolueen Együttin poliitikko Viktor Szigetvári.