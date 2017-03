Peli isoilla panoksilla alkamassa – Brexit-vastaava: Kovat reunaehdot Britannialle

uy Verhofstadt on varma, että Euroopan parlamentti hyväksyy Brexit-linjaukset isolla enemmistöllä

Euroopan parlamentti aikoo päättää ison joukon kovia linjauksia heti, kun Britannia ilmoittaa laukaisevansa EU-eroprosessin. Pääministeri Theresa May antaa Artikla 50 mukaisen Brexit-ilmoituksen ilmeisesti maaliskuun viimeisellä viikolla, jolloin peli isoilla panoksilla alkaa.

Britannian Brexit-ilmoitusta ounasteltiin jo viime viikolle, jolloin parlamentti oli koolla Strasbourgissa. May on kuitenkin joutunut keskittymään kotimaansa ongelmiin viime aikoina, koska kuningaskunta natisee liitoksistaan entistäkin pahemmin. Skotlannissa kasvaa halu valmistella uutta kansanäänestystä itsenäistymisestä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt Pohjois-Irlannissa tapahtunut iso käänne. Unionistit, jotka kannattavat kuningaskuntaan kuulumista, menettivät enemmistönsä alueparlamentissa.

Kulissien takana tapahtuu

EU-kulissien takana aika on käytetty Brexit-neuvottelujen lähtökohtien täsmentämiseen, kun Mayn ilmoitusta on jouduttu odottamaan. Euroopan komissiossa on keskitytty muun muassa työhön, joka koskee erosta Britannialle lankeavaa lähtölaskua.

Brexit-lasku sisältänee kaikki Britannian itselleen EU-jäsenyyden aikana ottamat vastuut. Kymmeniin miljardeihin tai jopa yli sadan miljardin nousevaan erolaskuun kootaan EU-virkamiesten eläkevastuiden ohella myös yhteiset investoinnit sekä takuut, jotka laukeavat kenties vasta vuosia eron jälkeen maksettaviksi. Brittien EU-vastuut ulottuvat kauas 2020-luvulle, kenties pidemmällekin.

Euroopan parlamentissa puolestaan on luotu valmius reagoida välittömästi Britannian eroilmoitukseen. Parlamentin edustajaksi Brexit-neuvotteluihin nimetty liberaaliryhmän eurokansanedustaja Guy Verhofstadt kertoo, että parhaillaan valmisteillaan päätöslauselmaa eroneuvotteluja varten. Euroopan parlamentti aikoo osaltaan asettaa tukun kovia reunaehtoja eli punaisia viivoja ohjeeksi eroneuvotteluille.

- Ilmoitamme punaisista viivoistamme heti, kun Artikla 50 on laukaistu, Verhofstadt kertoo Verkkouutisille. Taustakeskusteluissa käy ilmi, että parlamenttiryhmien johtajat aikovat kokoontua Artikla 50-ilmoituksen julkistamista seuraavana aamuna.

Parlamentin Brexit-päätöslauselma on tarkoitus hyväksyä heti huhtikuun alussa juuri ennen Suomen kuntavaaleja. Päätösluonnos ei ole vielä julkinen, mutta taustakeskusteluissa kerrotaan, että parlamentin Brexit-paperiin aiotaan koota kymmenkunta kovaa linjausta.

Parlamentti haluaa vaikuttaa siihen, että ensi vaiheessa neuvoteltava Britannian erosopimus kattaa suurten periaatelinjojen eli kansalaisten oikeuksien ja työvoiman vapaan ohella myös monia teknisiä kysymyksiä. Parlamentti vaatii selkeää eropäivämäärää ja sekä sitä, että EU-virastot poistuvat nopeasti Britanniasta. Samalla parlamentti ottaa keskiöön Irlannin etujen puolustamisen.

Brexit-neuvotteluissa aiotaan edetä kolmessa vaiheessa. Ensin on saatava erosopimus, takarajana 2019 EU-parlamenttivaalit. Sitten tarvitaan siirtymäaikasopimus ja lopulta uusi liitto- tai kauppasopimus.

Hyvää yhteistyötä

Verhofstadt kertoo, että hän käy säännöllisesti keskusteluja Euroopan komission Brexit-neuvottelijan Michel Barnierin kanssa. Komissio vastaa neuvottelujen teknisestä työstä, parlamentti poliittisista rajoista. Barnierin ja Verhofstadtin puhevälejä luonnehditaan läheisiksi.

Kynnys Britannian EU-erolle on nousemassa korkealle. Euroopan parlamenttiin ei tarvita Verhofstadtin mukaan kuitenkaan erityisvaliokuntaa Brexit-valmistelua varten.

- Yhteistyö poliittisten ryhmien välillä on hyvää. Brexit-päätöslauselma hyväksytään laajalla enemmistöllä, Verhofstadt perustelee.

Suomalaisille Verhofstadt vakuuttaa, että Britannian EU-ero halutaan hoitaa joustavasti ja niin, että kansalaisille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Sen vuoksi hän toivoo, että EU työskentelee yhtenäisen tiimin tavoin.

- On hyvin tärkeää, että 27 maata ovat yhtenäisiä ja neuvottelevat yhtenä blokkina.

HANNU TAAVITSAINEN, Bryssel