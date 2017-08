Venäläisiä palaa invalideina Ukrainan sodasta, missä he eivät koskaan olleet

Venäläinen Andrei Kamajev saapui vapaaehtoisena sodan runtelemaan Itä-Ukrainaan syyskuussa 2014. Kamajev oli täynnä isänmaallista intoa ja halusi taistella Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan. Venäjän hallinnon propagandan mukaan Ukrainan hallitus ja ukrainalaisjoukot koostuvat pääosin ”natseista ja fasisteista”, joita vastaan Venäjän tukemat separatistit taistelevat.

49-vuotias Kamajev kertoo Radio Free Europelle ilmoittautuneensa vapaaehtoiseksi myös muista syistä. Hän halusi palauttaa ”venäläisen maailman” (Russki Mir) entiselleen ja torjua Venäjän propagandassa toisteltua Naton tunkeutumista Venäjän vaikutuspiiriin.

Kamajevin taistelut jäivät kuitenkin lyhyeksi, kun heittimestä laukaistu kranaatti räjähti helmikuussa 2015 hänen vieressään repien osan vasemmasta jalasta irti. Hänet vietiin läheiseen sairaalaan, jossa lääkärit joutuivat amputoimaan jalan lonkan alapuolelta.

Kamajev kuitenkin selvisi hengissä toisin kuin monet muut venäläisvapaaehtoiset, jotka kuolivat Ukrainassa. Nyt hän asuu Pietarissa ja käyttää kainalosauvoja. Kamajevin kaltaisille niin sanotuille veteraaneille ei ole tarjolla paljon kunniaa Itä-Ukrainan taistelukenttien ulkopuolella.

Taisteluista selvinneet vapaaehtoiset eivät palanneet kotiin sankareina. Monilla on sekä henkisiä että fyysisiä arpia. Koska vapaaehtoiset eivät saa veteraaneille suunnattua valtionavustusta eikä töitä ole juurikaan tarjolla, heillä on vaikeuksia tulla toimeen. Vapaaehtoiset eivät myöskään ole järjestäytyneet kattavasti keskinäisten riitojen vuoksi.

Kamajevin mukaan Itä-Ukrainassa taistelevia ja taistelleita vapaaehtoisia varten on perustettu useita järjestöjä, kuten Donbassin vapaaehtoisten yhdistys (Union of Volunteers of Donbas), Uuden Venäjän julkinen -liike (Public Movement of Novorossia) ja Uuden Venäjän veteraanit (Veterans of Novorossia). Novorossija on Donetskin ja Luhanskin separatistialueista sodan alussa lanseerattu nimi, jota myös Kreml aluksi käytti.

Radio Free Europen tekemät tusinan Ukrainan veteraanin haastattelua osoittavat, kuinka tuhansilla Itä-Ukrainassa taistelleilla venäläisvapaaehtoisilla on vaikeuksia sopeutua arkeen, ja he ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta.

He eivät saa lainkaan virallista valtiontukea. Kamajev elää pienellä valtioneläkkeellä, jota hänelle ei kuitenkaan myönnetä asepalveluksesta vaan invalidistatuksen perusteella.

– Ihan kuin olisin jäänyt bussin alle, Kamajev sanoo.

Vapaaehtoiset tuntevat itsensä ulkopuolisiksi, koska heillä ei ole virallista roolia. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan venäläisiä saattaa taistella Ukrainassa vapaaehtoisina. Putin kuitenkin kiistää vapaaehtoisten aseellisen tukemisen, eikä hänen hallintonsa suostu tunnustamaan vapaaehtoisten roolia.

Siten Kremlillä on käytössää suuri ja voimakas sijaisarmeija, jonka turvin Venäjä voi kiistää osallistumisensa Ukrainan sotaan. Vapaaehtoiset eivät puolestaan hyödy asetelmasta omien sanojensa mukaan juuri ollenkaan.

Kamajevin mukaan Venäjän veteraanit -järjestössä on noin 3 000 venäläisvapaaehtoista, mutta venäläisten vapaaehtoisten kokonaismäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Venäjän hallinnon mukaan lukumäärä on nolla, kun taas Kiovassa arvioidaan vapaaehtoisjoukon vahvuuden olevan jopa kymmenissä tuhansissa.

Ukrainan sotilastiedustelu arvioi, että Venäjän Ukrainassa tukemissa joukoissa taistelee yhteensä 39 300 sotilasta, joista 36 400 on tullut vapaaehtoisina Venäjältä, Ukrainasta, muista entisistä neuvostotasavalloista ja muualta. Loput 2 900 ovat Venäjän aktiivipalveluksessa olevia sotilaita. Kreml kiistää sotilaidensa osallistumisen lukuisista todisteista huolimatta.