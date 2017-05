Kolme on kuollut ampumavälikohtauksessa ohiolaisessa vanhainkodissa

Ohiolaisessa vanhainkodissa Yhdysvalloissa ampuja avasi tulen perjantaina, kertoo NBC News. Hänen laukauksiinsa kuoli kaksi vanhainkodin työntekijää ja Kikersvillen kaupungin tuore poliisipäällikkö.

Poliisipäällikkö Eric Disario, 36 ehti olla virassaan vain noin kolme viikkoa. Disarion viimeiset sanat radiopuhelimeen olivat, että epäilty on hänen näköpiirissään. Ampumapaikalle lähetettiin kymmeniä poliiseja heti kun paniikinomaisia hätäpuheluita alkoi tulla.

Myös ampuja, 43 vuotias Thomas Hartless on viranomaisten mukaan menehtynyt. Hän on poliisille entuudestaan tuttu. Tarkkoja tietoja ampujan menehtymiseen johtaneista tapahtumista ei vielä ole. Myös teon motiivi on vielä toistaiseksi pimennossa.