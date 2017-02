Valko-Venäjällä varoitellaan: Vladimir Putin, häviät jos tulet tänne

Venäjän ja sen läheisen liittolaisen Valko-Venäjän välinen sota ei palvelisi Venäjän etuja, arvioi valkovenäläinen filosofi Vladimir Matskevich.

Maiden välit ovat kiristyneet, mikä on herättänyt huolta Ukrainan kaltaisesta uudesta konfliktista Itä-Euroopassa.

– Tällaisessa ristiriitaisessa tilanteessa ainoa todellinen ulospääsy olisi lyhyt ja voittoisa sota Venäjän hyväksi. Sodan seurauksena Valko-Venäjä pakotettaisiin liittymään osaksi Venäjän federaatiota, Matskevich toteaa uutissivusto EuroBelarus portalin julkaisemassa kirjoituksessa.

Matskevichin mukaan sota tuskin olisi voittoisa Venäjälle, koska Valko Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka kokoaisi kansalaiset ympärilleen, minkä seurauksena Venäjä-vastaisuus kasvaisi entisestään.

– Ongelmana ei olisi kansainvälisen yhteisön reaktiot, vaan venäjän yhteiskunta, joka ei ymmärtäisi Kremlin aggressiivisia toimia Valko-Venäjää vastaan. Vaikka Georgian sota, Krimin laiton liittäminen Venäjään ja Itä-Ukrainan sota saivat aikaan innostusta Venäjällä, sota Valko Venäjää vastaan ei saisi kannatusta.

Matskevichin mukaan Venäjällä on suurta vaikutusvaltaa Valko-Venäjään nähden. Valko-Venäjän talous on riippuvainen Venäjän tukiaisista. Lukashenka on kuitenkin toiminut itsenäisesti ja lämmitellyt länsisuhteitaan, mikä on ärsyttänyt Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Matskevich korostaa Window on Eurasia -sivuston englanninkielisen käännöksen mukaan, että Venäjä ei voi painostaa naapuriaan liikaa, koska se voisi johtaa entistä suurempaan länsisuhteiden lähentymiseen.

– Moskova voisi vaatia Valko-Venäjän integroimista tiukemmin maiden väliseen valtioliittoon, mutta Lukashenka ymmärtää hyvin, mitä se tarkoittaisi; suvereniteetin loppua ja Valko-Venäjän joutumista Venäjän nielaisemaksi.

Matskevichin mukaan Lukashenka ei voisi suostua tähän, koska hän menettäisi virkansa tai saisi niskoilleen kansan vihan.

– Vastarinta ja mielenosoitukset lisääntyvät Valko-Venäjällä, ja se pelottaa Lukashenkaa ja hänen hallintoaan.

Matskevich kertoo Lukashenkan hallinnon harkitsevan poliittisten uudistusten toimeenpanoa.

Hän uskoo, että maiden välinen tilanne saadaan lopulta ratkaisua ilman väkivaltaan turvautumista. Hänen mukaansa Venäjä pyrkii pelottelemaan Lukashenkaa välttääkseen varsinaisesta hyökkäyksestä aiheutuvat kulut, ja Lukashenka pyrkii sysäämään itse aiheuttamiensa ongelmien syyt Moskovan niskaan.