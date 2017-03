Uberin vaikeudet jatkuvat: Yhtiö keräsi tietoa virkamiehistä ja harhautti näitä valesovelluksella

Uberin luoman Greyball-ohjelman tavoitteena on estää viranomaisten tiedonkeruu yrityksen toiminnasta kaupungeissa, joissa sen toiminta oli todettu laittomaksi. Uber muun muassa pyrki tunnistamaan sen toiminnan valvomisesta vastaavia virkamiehiä muun muassa luottokortti- ja paikannustietojen, Uber-sovelluksen käyttötapojen ja jopa sosiaalisesta mediasta kerättyjen tietojen avulla.

Ohjelma käynnistettiin vuonna 2014 ja on NYT:n mukaan edelleen käytössä. Sitä on käytetty suurista kaupungeista ainakin Bostonissa, Pariisissa ja Las Vegasissa. Niiden lisäksi ohjelma on ollut käytössä muun muassa Australiassa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

Greyball-ohjelman avulla Uber kykeni estämään viranomaisten tiedonkeruuta muun muassa näyttämällä näiden sovellusnäkymässä eräänlaista "haamusovellusta", jonka tarjoama näkymä oli eri kuin Uberin muille asiakkailla. Esimerkiksi Portlandissa, jossa yritys oli aloittanut toiminnan ilman pakollista, kaupungilta haettavaa lupaa, kaupungin virkamiesten tiedonkeruu estettiin Greyball-ohjelman avulla. Virkamiehille näytettiin sovelluksessa näkymää, joka ei vastannut esimerkiksi autojen saatavuuden osalta todellisuutta, eikä virkamiesten kyytipyyntöjä hyväksytty.

– Olen erittäin huolestunut, että Uber on voinut tahallisesti estää kaupunkia suojelemasta asukkaitaan, Portlandin pormestari Ted Wheeler sanoi lausunnossaan.

Wayne State -yliopiston professorin Peter Henningin mukaan Uberin toimet olivat mahdollisesti laittomia.

– Me kaikki otamme jalan pois kaasulta kun näemme poliisiauton, eikä siinä ole mitään väärää. Mutta tämä menee paljon sitä pidemmälle, Henning sanoo NYT:lle.