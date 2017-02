Uberilla rankka viikko: talousahdinkoa ja syytöksiä naisvihasta

Uber on Suomessakin suosittu kuljetuspalvelu.

Kuljetuspalvelu Uber on ollut jo jonkin aikaa taloudellisessa ahdingossa. Menneen viikon aikana yrityksen johto on kuitenkin joutunut vastaamaan uusiin haasteisiin. Yritys on vaarassa menettää sekä työntekijöitä, että asiakkaita kilpailijoille omien toimintatapojensa vuoksi. Uberia rasittaa myös vireille pantu syyte koskien autopilottiautojen käyttöä osana palvelua.

Syytökset naisvihan lietsomisesta saivat alkunsa, kun entinen Uberin insinööri Susan Flowler kirjoitti blogissaan omista kokemuksistaan Uberilla kahden vuoden aikana. Fowler kertoo joutuneensa toistuvasti seksistisen ja naisvihamielisen häirinnän kohteeksi.

Esimiehet häiritsijöinä

Hänellä on kertomansa mukaan perusteet syytteen nostamiseksi. Seksistinen ja naisvihamielinen kohtelu oli alkanut heti ensimmäisenä työpäivänä, kun Fowlerin esimies oli ehdottanut tälle seksin harrastamista kanssaan. Fowler raportoi asiasta, mutta korkeammassa asemassa ollut esimies jäi vaille seuraamuksia.

Fowler kertoo myös häneen kohdistuneista uhkauksista ja jatkuvasta ahdistelusta. Toistuvista ilmoituksista huolimatta tilanne ei korjautunut. Fowleria on muun muassa sanottu epäpäteväksi työhönsä insinöörinä sukupuolensa vuoksi.

Fowlerin ura Uberilla päättyi, kun hänen esimiehensä uhkasi irtisanoa hänet jos Fowler jatkaisi häirinnästä ilmoittelua. Susan Fowler päätti itse jättää yrityksen pian tämän jälkeen.

