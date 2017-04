Näin USA vakoilee Pohjois-Koreaa – "tankintappajat" kutsutaan tarvittaessa apuun

U.S. Air Force/Wikimedia Commons

Yhdysvaltain ilmavoimien lentokoneet suorittavat tehtäviä ja harjoituksia kellon ympäri Korean niemimaan taivaalla. Pohjois-Korean kasvaneiden provokaatioiden myötä lentäjät ja muu henkilöstö joutuvat keskittymään entistä kovemmin, kertoo Fox News.

– Sen myötä havainnointikykymme on kohonnut. Meidän on varmistettava, että teemme asiat oikein, koska jotain on aina tekeillä, sanoo eversti James Brotree.

Monet koneet nousevat ilmaan Soulin eteläpuolella sijaitsevasta Osanin lentotukikohdasta. Osan on muun muassa päivitettyjen U-2-tiedustelulentokoneiden tukikohta. U-2-koneet keräävät tietoa Pohjois-Korean hallinnon toimista. Yleensä lentoja tehdään kaksi kertaa päivässä.

– Me suoritamme päivittäiset tehtävämme ja ylläpidämme valmiuttamme, kertoo U-2-laivueen komentaja, everstiluutnantti Todd Larsen.

Tukikohdassa on myös F-16-hävittäjäkoneita ja ”tankintappajiksi” kutsuttuja A-10 Warthog (pahkasika) -maataistelukoneita. Mikäli tiedustelukoneet havaitsevat ongelmia, apu on lähellä.

Varsinkin A-10 Warthog -koneet ovat osallistuneet tositoimiin eri taistelualueilla. Kone on suunniteltu erityisesti tukemaan yhdysvaltalaisia maajoukkoja sekä hyökkäämään vihollisen maakohteiden kimppuun.

Fox Newsin haastattelemat upseerit kertovat, että he eivät odota saavansa käskyä ennaltaehkäisevän iskun suorittamiseksi. Upseerit kertovat kuitenkin olevansa valmiita siihen, jos Pohjois-Korea provosoi liikaa.

Tilanne niemimaalla on kiristynyt viime aikoina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi huhtikuun alussa, että mikäli Kiina ei ryhdy toimiin Pohjois-Korean ydinaseohjelman lopettamiseksi, Yhdysvallat on valmis toimimaan yksin uhan torjumiseksi.

Pohjois-Korean arvellaan tekevän tässä kuussa kuudennen ydinkokeensa tai laukaisevan pitkän matkan ohjuksen. Tämä on lisännyt huolta USA:n mahdollisesta ennaltaehkäisevästä iskusta.