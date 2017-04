Huoli USA:n iskusta Pohjois-Koreaan kasvaa – "älkää menkö lankaan"

Etelä-Korean viranomaiset yrittävät rauhoitella huolia Yhdysvaltain mahdollisesta ennaltaehkäisevästä iskusta Pohjois-Koreaa vastaan, kertoo The Wall Street Journal.

Yhdysvaltain laivaston lentotukialus on matkalla kohti Korean niemimaata. Pohjois-Korea on ilmoittanut vastaavansa ”kaikkiin USA:n sotatoimiin”. Yhdysvallat on sanonut haluavansa ratkaisun Pohjois-Korean ydinuhkan purkamiseksi.

– Älkää menkö lankaan Korean niemimaan turvallisuustilanteen liioittelun vuoksi, sanoo Moon Sang-gyun Etelä-Korean puolustusministeriöstä.

Syyrian Idlibissä tehtiin kymmeniä ihmisiä tappanut kaasuisku viime tiistaina. Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallintoa ja teki perjantaina ilmaiskun sen lentotukikohtaan. Yhdysvaltain ohjusiskun uskotaan osoittavan, että presidentti Donald Trump on valmis määräämään nopeita iskuja päättäväisesti.

Etelä-Korean yhdistymisministeriön tiedottaja Lee Duck-hang kertoi maanantaina, että ihmisten ei tarvitse olla huolissaan USA:n mahdollisesta ennaltaehkäisevästä iskusta Pohjois-Koreaan.

Hänen mukaansa Yhdysvallat tukee Etelä-Korean pyrkimystä kohti rauhanomaista Koreoiden yhdistymistä.

– Hallituksemme ei halua rohkaista sotilaallisia jännitteitä ja vastakkainasetteluja Korean niemimaalla, joten tästä ei tarvitse olla huolissaan, Lee sanoi.

Tilanne niemimaalla on kiristynyt viime aikoina. Trump totesi huhtikuun alussa, että mikäli Kiina ei ryhdy toimiin Pohjois-Korean ydinaseohjelman lopettamiseksi, Yhdysvallat on valmis toimimaan yksin uhan torjumiseksi.

Pohjois-Korean arvellaan tekevän tässä kuussa kuudennen ydinkokeensa tai laukaisevan pitkän matkan ohjuksen. Tämä on lisännyt huolta USA:n mahdollisesta ennaltaehkäisevästä iskusta.