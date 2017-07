Brittipuolueessa PS:n kaltainen tilanne – islamismin vastustaja toi jäsenvyöryn

Ison-Britannian oikeistopopulistiseen UKIP-puolueeseen on liittynyt suuri joukko uusia jäseniä sen jälkeen, kun puolueen islam-vastaista siipeä edustava Anne Marie Waters ilmoitti tavoittelevansa UKIP:n puheenjohtajuutta. The Guardianin mukaan puolueeseen on liittynyt kahden viikon aikana 1000 uutta jäsentä, jotka voivat riittää kääntämään kisan Watersin eduksi. Lehden haastatteleman puolueen sisäpiirilähteen mukaan usean ehdokkaan välisessä kisassa voittoon riittäisi noin 5000 ääntä. UKIP järjestää puheenjohtajuudesta jäsenäänestyksen.

Puolueen edellinen puheenjohtaja Paul Nuttal erosi tehtävästään katastrofaalisen parlamenttivaalituloksen jälkeen. Ennen vaaleja UKIP pudotti Watersin parlamenttivaalien ehdokaslistaltaan, sillä tämän islamia koskevia mielipiteitä pidettiin puolueessa liian radikaaleina. Watersia ei kuitenkaan erotettu puolueesta. BBC:n mukaan Waters on muun muassa ollut mukana perustamassa Pediga-liikkeen Ison-Britannian osastoa ja toiminut sen varajohtajana. Pediga on Saksasta alkunsa saanut islamia vastustava nationalistinen liike, joka uskoo Euroopan olevan islamisoitumassa. Liikettä on syytetty muun muassa natsisympatioista.

Waters ei ole enää liikkeen toiminnassa mukana, mutta hänen mahdollisen valintansa ennakoidaan silti johtavan puolueen jakautumiseen. UKIP:n nykyjohto muun muassa neuvoi jäseniään olemaan osallistumatta Watersin kampanjan lanseeraustilaisuuteen ja ilmoitti, että puolue ei tue hänen näkemyksiään.

Puheenjohtajuudesta niin ikään kisaavan UKIP:n europarlamentaarikon Bill Etheridgen mukaan puheenjohtajavalinta tulee todennäköisesti jakamaan puolueen kahtia. Etheridge suosii muiden UKIP:n europarlamentaarikoiden tavoin puoluetta pitkään johtaneen Nigel Faragen talousoikeistolaista ja EU-vastaista linjaa.

– Tämä on käännekohta. Kumpi tahansa puoli voittaa, toisella puolella ei ole tulevaisuutta puolueessa, Etheridge sanoo The Guardianille.