Työttömyys lisää aivoverenkiertohäiriöiden riskiä Japanissa

Työttömäksi joutuvat japanilaiset ovat suurentuneessa vaarassa sairastua aivoverenvuotoihin ja aivoinfarkteihin ja menehtyä niihin. Riski havaitaan myös miehillä, jotka työllistyvät uudelleen, tuore tutkimus osoittaa.

Havainnot perustuvat 22 000 japanilaismiehen ja 20 000 naisen seurantaan, joka alkoi vuosina 1990–1993 ja päättyi 2009–2014. Tänä aikana aivoverenvuotoon tai aivoinfarktiin sairastui 973 miestä ja 460 naista, ja heistä 275 ja 131 menehtyi, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

Verrattuna koko tarkastelujakson töissä olleisiin ainakin jossain vaiheessa työttömänä olleiden riski sairastua oli noin puolitoistakertainen ja riski menehtyä yli kaksinkertainen, tutkijat havaitsivat.

Yhteydet voivat selittyä mm. haitallisilla elämäntavoilla, kuten tupakoinnilla ja alkoholinkäytöllä, jotka voivat lisääntyä työttömyyden myötä.

Yhteydet olivat vielä voimakkaampia miehillä, jotka olivat työllistyneet uudelleen seurannan aikana, mikä oli yllättävä havainto. Tämä voi selittyä mm. sillä, että varsinkin Japanissa työttömyyden jälkeen on tavallista työllistyä aiempaan verrattuna alemmalle tasolle, mikä heikentää taloudellista ja sosiaalista asemaa.

On myös mahdollista, että osa miehistä on menettänyt edellisen työnsä sairastumisen vuoksi, jolloin on ymmärrettävää, että terveysongelmat jatkuvat myös myöhemmin, tutkijat kirjoittavat.

Aiemmissa tutkimuksissa samankaltaisia tuloksia on saatu myös länsimaisissa väestöissä. Myös muun muassa masennuksen, sydänkohtausten ja itsemurhan vaara suurenee työttömyyden myötä.

Tutkimus julkaistiin Stroke-lehdessä.