Tutkija Iranin vaalituloksesta: Äänestäminen on suuri teatterinäytös

Lähi-idän tutkija Alan Salehzadeh kirjoittaa Iltalehden näkökulma-tekstissään Iranin tämänpäiväisten presidentinvaalien ehdokkaiden olevan kuin kananmunia – kuoret koristellaan hieman toisistaan poikkeaviksi, mutta sisältö on sama. Vaalien voittajaksi nousi istuva presidentti Hassan Ruhani, jota pidettiin ennakkoon kovinta kilpakumppaniaan uudistusmielisempänä.

Salehzadehin mukaan on syytä muistaa, että Iranissa presidentillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa politiikkaan. Viime kädessä kaikesta päättää uskonnollinen ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei.

– Iranissa vallitsee käytännössä yksipuoluejärjestelmä, jossa maan sisä- ja ulkopolitiikkaa ylin uskonnollinen johtaja Khamenei johtaa. Perustuslain mukaan Khamenei on vastuussa ”Iranin islamilaisen tasavallan politiikan yleisestä valvonnasta”. Vaikka nimellisesti Iranissa on kymmeniä erilaisia puolueita, ovat kaikki pakostakin uskollisia islamilaisen tasavallan periaatteille ja sen ylimmälle johdolle, Salezadeh kirjoittaa.

Hänen mukaansa äänestäminen on Iranissa suuri teatterinäytös, sillä vaikka jakolinjoja ehdokkaiden välillä löytyy, ovat kaikki ehdokkaat maan ylimmän johtajan Khamenein ideologisia liittolaisia.

– Ainoa ero ehdokkaiden välillä on se, että liberaalit uskovat hieman avoimemman yhteiskunnan pidentävän islamilaisen tasavallan elinikää. Konservatiiviset ryhmät ajattelevat tiukan islamin tulkinnan ja kansalaisten kurinpidon palvelevan paremmin islamilaista tasavaltaa.

Salezadehin mukaan presidentinvaaleissa ehdokasvalinnat tekevä elin on Khamenein nimittämä Guardian Council of the Constitution. Elin koostuu 12 henkilöstä, jotka ovat maan ylimmän hengellisen johtajan suosikkeja.

– He valvovat vaaleja ja valitsevat kaikki ehdokkaat islamin tasavallan periaatteiden mukaiseksi. Ihmiset voivat äänestää vain niiden ehdokkaiden keskuudesta, jotka Guardian Council of the Constitution hyväksyy. Tämäkin käytäntö karsii ehdokkaista ne, joiden ajatukset eivät myötäile Iranin ylintä johtoa.

Vaikka presidentin valinnalla ei ole suurtakaan vaikutusta Iranin politiikkaan, puhaltavat Salezadehin mukaan Iranissa kohta uudet tuulet. Nykyinen ylin johtaja Khamenei on jo 78-vuotias ja sairastaa syöpää.

– Voi olla, että hän pysyy vielä vallankahvassa yhden jos toisenkin presidenttikauden, mutta toisaalta saattaa olla niinkin, että vallanvaihdosta pedataan jo hissukseen. Khamenein saappaisiin Guardian Council of the Constitution tuskin hyväksyy Ruhanin kaltaista “liberaalia”, vaan paikasta kisaa konservatiivinen papisto, Salezadeh selostaa Iltalehdessä.